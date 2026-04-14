Logo
Large banner

Ko je sve prisustvovao sahrani Duška Vujoševića?

Autor:

ATV
14.04.2026 15:43

Komentari:

0
Жељко Обрадовић на сахрани Душка Вујошевића
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Vujošević je preminuo 8. aprila u Beogradu u 68. godini poslije duge borbe sa teškom bolešću.

Prije sahrane, održano je opelo u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju.

Sahrani su, osim porodice i prijatelja Duška Vujoševića, prisustvovali i predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović, trener Đoan Penjaroja i članovi stručnog štaba, sadašnji košarkaši "crno-bijelih", kao i predstavnici JSD Partizan, FK Partizan, KSS, KLS, ABA lige...

Sahrani su prisustvovali i brojni ljudi iz svijeta sporta i javne ličnosti: potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, Rasim Ljajić, Željko Obradović, Aleksandar Đorđević, Žarko Paspalj, Žarko Zečević, Vladimir Kuzmanović, Milija Vojinović, Predrag Mijatović, Predrag Danilović, Mlađan Šilobad, Miroslav Berić, Vladimir Dragutinović, Dragan Todorić, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović, Branko Kovačević, Predrag Šuput, Klemen Prepelič, Vule Avdalović, Velimir Gašić, Darko Miličić, Dragan Lukovski...

Sahrana Duška Vujoševića

Na sahrani proslavljenog trenera Partizana bili su i Zoran Slavnić, Miško Marić, Zoran Stevanović, Ivo Nakić, Slavko Vraneš, Novica Veličković, Milenko Tepić, Saša Pavlović, Filip Petrušev, Đuro Ostojić, Dragan Milosavljević, Raka Đurović, Milenko Topić, Vlade Đurović, Srđan Blagojević, Danko Lazović, Aleksandar Janković, Miško Ražnatović, Dušan Kecman, Žofri Lovernj, Džanan Musa, Petar Škuletić, glumci Dragan i Aleksej Bjelogrlić, frontmen grupe Neverne bebe Milan Đurđević, muftija beogradski Mustafa Jusufspahić, brojne sportske legende, kao i veliki broj navijača Partizana i građana.

Navijači Partizana su se od legendarnog trenera "crno-belih" oprostili pesmom "Dobro pamtim sve".

Govor na sahrani nekadašnjeg trenera Partizana u ime porodice Vujošević održao je nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić.

Vujošević je sahranjen uz pjesmu Đorđa Balaševića "Stih iznad svih", a navijači Partizana su potom otpjevali pjesmu "Da volim crno-bijele".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Umro Duško Vujošević

Duško Vujošević

Željko Obradović

sahrana Duška Vujoševića

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner