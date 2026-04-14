Logo
Large banner

Održana komemoracija Dušku Vujoševiću

Autor:

ATV
14.04.2026 11:39

Komentari:

0
Слика Душка Вујошевића на комеморацији поводом његове смрти.
Foto: Tanjug/AP/AMIR HAMZAGIĆ

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg košarkaškog trenera Duška Vujoševića održana je danas u Skupštini grada Beograda. Vujošević je preminuo 8. aprila u 68. godini poslije duge borbe sa teškom bolešću.

Prije početka komemoracije održan je minut ćutanja u čast nekadašnjeg trenera Partizana.

Na početku komemoracije pušten je video-snimak o uspjesima, liku i djelu legendarnog stručnjaka "crno-bijelih". U snimku je opisana Vujoševićeva trenerska karijera, a puštene su i izjave nekadašnjeg trenera Partizana, kao i kadrovi sa mečeva.

Prisutnima se potom na molbu porodice Vujošević obratio prevodilac i pjesnik Sinan Gudžević.

- Sa njim me je upoznao Božo Koprivica, dok je Duško još živio s roditeljima i sestrom u Zemunu, u Prvomajskoj ulici. JSD Partizan odlazak njih dvojice ne može nikako nadoknaditi. Bez Duška Vujoševića Partizan se ne može ni zamisliti - rekao je Gudžević.

Emotivan oproštaj od Vujoševića imala je i književnica i pozorišna rediteljka Vida Ognjenović.

- Opraštamo se od čovijeka okeanske čovječnosti i nježnog srca. U njemu je svaki prijateljski bol mogao naći utjehu. Njegovo prijateljstvo bio nam je zaklon od svakog zla. Pred njim smo osjećali krivicu i za najmanje odstupanje od časnog, čovječnog i istinitog. To su bila uporišta njegove jedinstvene ličnosti, on nas je primjerom opominjao da je biti čovijek ozbiljna obaveza. Ne poznajem čovijeka koji bi toplije zagrlio i pažljivije saslušao, koji bi se brže bacao u vrtlog da pomogne - navela je Ognjenović.

Od legendarnog trenera oprostio se i novinar Predrag Peca Popović.

- Sanjao je kao dijete, mislio kao naučnik, analizirao kao psiholog, radio kao tehnolog, volio kao pjesnik i odlučivao kao časni sudija. Time je zauvijek osvojio svoju autentičnost. Načitan intelektualac i mudrac, pa tek onda trener. Držao se principa - 'možeš preko neke veze da igraš, ali ne možeš preko te veze da igraš dobro'. Stvarao je igrače, ali stvarao je i ljude poslije karijere - rekao je, između ostalog, Popović.

U ime Košarkaškog saveza Srbije od Vujoševića se oprostio potpredsednik KSS Nenad Krstić.

- Danas se opraštamo od čovijeka čije ime zauzima posebno mjesto u istoriji srpske košarke. Njegov doprinos se ne ogleda u pobjedama, samo, već u sistemu koji je stvarao. Mnogi njegovi igrači su postali reprezentativci i nosioci igre, njegova vjera u rad, disciplinu i strpljenje ostavila je trajan pečat u srpskoj košarci - naveo je Krstić.

Prisutnima se obratio i predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović.

- Teško je pronaći riječi kada se opraštamo od čovijeka koji nam je svima mnogo značio, a meni lično toliko puta bio oslonac, podrška i glas razuma. Nije bio samo veliki trener, to svi znamo, istorija će govoriti o onome što je dao košarci. Bio je čovijek stava, čovijek karaktera i čovijek koji nikada nije birao lakši put. Uvijek je govorio istinu, čak i onda kada je ta istina sve nas boljela. Imao sam sreću i čast da ga poznajem, da čujem njegov savjet kada je najteže - izjavio je Mijailović.

Na kraju komemoracije je puštena omiljena pjesma Dušana Vujoševića - "Pamtim samo sretne dane".

Komemoraciji su, osim porodice i prijatelja, prisustvovali i brojni ljudi iz sveta sporta, kao i druge javne ličnosti.

Tu su bili i potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar sporta Zoran Gajić, predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić, predsjednik OKS Dejan Tomašević, predsjednik JSD Partizan Željko Tanasković, nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić, predstavnici KK Crvena zvezda i KK Budućnost, kao i Željko Obradović, Predrag Danilović, Saša Đorđević, Žarko Paspalj, Miško Marić, Ivo Nakić, Žofri Lovernj, Miroslav Berić, Novica Veličković, Saša Pavlović, Zoran Slavnić, Zoran Stevanović, Miroslav Nikolić, Vladimir Dragutinović, Mlađan Šilobad, Dušan Kecman, Milenko Tepić, Vlada Jovanović, Bratislav Bata Đorđević, Dragan Lukovski, Dragan Todorić, Vlade Đurović, Luka Pavićević, Danko Lazović, Vanja Marinković, Bogoljub Karić, Dragoslav Bokan, Nemanja Vasiljević, Goran Grbović, Muharem Bazdulj.

Vujošević će biti sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Duško Vujošević

Umro Duško Vujošević

komemoracija Dušku Vujoševiću

trener

košarka

Komentari (0)
Large banner

