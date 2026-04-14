NBA liga javno priznala da je Nikola Jokić najbolji

14.04.2026 08:50

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.
Foto: Tanjug/AP Photo/Darren Abate

NBA liga je javno priznala da je Nikola Jokić najbolji, odnosno da je postao prvi igrač u istoriji najjače košarkaške lige na svijetu koji je prvi po skokovima i asistencijama.

Vilt Čembrlen je imao sličan uspjeh, mada se tada drugačije računala statistika, tako da nije za poređenje. Dakle, niko u Americi nije bolji od njega po tome, ali i pored svega toga neće postati MVP.

To je manje-više svima jasno. Novinari se sve češće oglašavaju i objašnjavaju za koga su glasali i zašto. I većina njih na prvom mjestu stavlja Šeja Gildžusa-Aleksandera koji će po svemu sudeći da odbrani MVP priznanje. Srbin neće biti čak ni drugi, već tek treći. Između njih biće Viktor Vembanjama iz San Antonija.

Prosto zvuči nevjerovatno da igrač koji ima tripl-dabl u sezoni i prosjek od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po meču neće biti čak ni drugi na toj listi. Zvuči kao prvoaprilska šala, ali nije... Što se tiče statistike preostalih kandidata, Šej je na 31,1 poen, 4,3 skoka i 6,6 asistencija, a Vembanjama na 25 poena, 11,5 skokova i 3,1 asistenciju po meču.

Doduše, Jokić je i sam više puta govorio da ga individualna priznanja ne zanimaju i da želi titule. Da bi došao do nove moraće baš teškim putem. Rival na startu plej-ofa je Minesota koja je dosta nezgodna za Nagetse. Ako prođe tu prepreku mogao bi na San Antonio i Vembija, pa u finalu konferencije na Oklahomu i Šeja. Naravno, sve to su projekcije. Na terenu će se vidjeti pravo stanje.

Jokić ne igra odbranu? Pogledajte brojke malo bolje

Da li je među trojicom Vembanjama najbolji defanzivac, jeste i to je činjenica. Ali, narativ da Jokić ne igra odbranu je pogrešan i tome u prilog svjedoče i brojke koje je objavio "ESPN". Od 2020. godine je Nikola u vrhu po broju šuteva na koje izlazi, tačnije šuteva koje pokušava da omete, blokira, da utiče na šut rivala.

Srpski centar je od 2020. godine uticao na 857 šuteva i primio je 44,3 odsto poena u tim slučajevima. Rudi Gober koji godinama važi za najboljeg defanzivca je imao 739 šuteva i procenat neznatno bolji (42,5 odsto).

