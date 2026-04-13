Evroliga odlučila kako će izgledati iduća sezona

13.04.2026 20:10

Евролига одлучила како ће изгледати идућа сезона
Rukovodstvo Evrolige je prekinulo sve spekulacije i odlučilo da sezona 2026/27 bude igrana u istom formatu kao i aktuelna što znači da će brojati 20 klubova koji će odigrati 38 kola. Ipak, očekuje se jedna promjena.

Prema informacijama koje prenosi "Sportando", Bord Evrolige će na sastanku zakazanom za utorak, 14. aprila 2026. godine, ozvaničiti nastavak postojećeg sistema takmičenja, čime se završava višemjesečna dilema oko mogućih promjena formata bez skraćivanja ili proširenja koje se ranije pominjalo u javnosti.

Jedina izmjena koja bi mogla da stupi na snagu odnosi se na kalendar takmičenja.

Plan je da sezona 2026/27 počne nešto ranije, za jednu do dvije sedmice u odnosu na dosadašnju praksu, kako bi se smanjio pritisak zgusnutog rasporeda i omogućio bolji raspored utakmica i odmora igrača.

Kako se navodi, ovu opciju je ranije nagovijestio i generalni direktor Evrolige Ćus Bueno, koji je 14. april označio kao datum ključnih odluka o budućoj strukturi takmičenja.

Pročitajte više

Србија поново зове Светислава Пешића

Košarka

Srbija ponovo zove Svetislava Pešića

3 d

0
Раде Загорац кошаркаш

Košarka

Kako je Dule Vujošević "uvukao" Radeta Zagorca u svijet umjetnosti? Košarkaš otkrio detalje za ATV

5 d

0
Игор Додик, организациони секретар СНСД-а,

Košarka

Igor Dodik za ATV: Banjaluka i Laktaši u centru evropske košarke

5 d

0
Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима, Миленко Топић са трибина скенира таленте

Košarka

Proslavljeni srpski košarkaš i trener u Laktašima: Topić sa tribina skenira talente

4 d

0

Više iz rubrike

На слици су Андреј Кнежевић, Иван Драгичевић и Влатко Чанчар

Košarka

Sjajna anegdota Vlatka Čančara za ATV: Dončić, Jokić i flaša votke

1 h

0
Велико признање: Душан Алимпијевић најбољи тренер Еврокупа

Košarka

Veliko priznanje: Dušan Alimpijević najbolji trener Evrokupa

3 h

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.

Košarka

Jokić za 18 minuta postigao fantastičan rezultat

13 h

0
Лука Митровић на медијској конференцији у Звездином дресу.

Košarka

Luka Mitrović osvojio prvi pehar nakon odlaska iz Crvene zvezde

13 h

0

