Evroliga odlučila kako će izgledati iduća sezona

Rukovodstvo Evrolige je prekinulo sve spekulacije i odlučilo da sezona 2026/27 bude igrana u istom formatu kao i aktuelna što znači da će brojati 20 klubova koji će odigrati 38 kola. Ipak, očekuje se jedna promjena.

Prema informacijama koje prenosi "Sportando", Bord Evrolige će na sastanku zakazanom za utorak, 14. aprila 2026. godine, ozvaničiti nastavak postojećeg sistema takmičenja, čime se završava višemjesečna dilema oko mogućih promjena formata bez skraćivanja ili proširenja koje se ranije pominjalo u javnosti.

Jedina izmjena koja bi mogla da stupi na snagu odnosi se na kalendar takmičenja.

Plan je da sezona 2026/27 počne nešto ranije, za jednu do dvije sedmice u odnosu na dosadašnju praksu, kako bi se smanjio pritisak zgusnutog rasporeda i omogućio bolji raspored utakmica i odmora igrača.

Kako se navodi, ovu opciju je ranije nagovijestio i generalni direktor Evrolige Ćus Bueno, koji je 14. april označio kao datum ključnih odluka o budućoj strukturi takmičenja.