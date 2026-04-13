Veliko priznanje: Dušan Alimpijević najbolji trener Evrokupa

13.04.2026 17:30

Foto: Anadolu/Filip Stevanovic

Trener košarkaša "Bešiktaša" i selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević proglašen je za najboljeg trenera Evrokupa za sezonu 2025/26, objavljeno je danas na sajtu takmičenja.

Alimpijević je ove sezone sa "Bešiktašom" u Evrokupu zabilježio 16 pobjeda i pet poraza, a turska ekipa će igrati u finalu protiv "Burža".

U izboru za najboljeg trenera iza Alimpijevića su ostali Frederik Fatu iz "Burža", Erdem Džan iz "Turk Telekoma" i Zvezdan Mitrović iz "Cedevita Olimpije".

Selektor Srbije prethodno je u sezoni 2021/22 bio proglašen za najboljeg trenera kada je sa "Bursom" stigao do finala Evrokupa.

"Bešiktaš" i "Burž" će 22. aprila igrati prvu utakmicu finala Evrokupa u Istanbulu.

