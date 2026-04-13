Veliko priznanje: Dušan Alimpijević najbolji trener Evrokupa

Trener košarkaša "Bešiktaša" i selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević proglašen je za najboljeg trenera Evrokupa za sezonu 2025/26, objavljeno je danas na sajtu takmičenja.
Alimpijević je ove sezone sa "Bešiktašom" u Evrokupu zabilježio 16 pobjeda i pet poraza, a turska ekipa će igrati u finalu protiv "Burža".
U izboru za najboljeg trenera iza Alimpijevića su ostali Frederik Fatu iz "Burža", Erdem Džan iz "Turk Telekoma" i Zvezdan Mitrović iz "Cedevita Olimpije".
Selektor Srbije prethodno je u sezoni 2021/22 bio proglašen za najboljeg trenera kada je sa "Bursom" stigao do finala Evrokupa.
"Bešiktaš" i "Burž" će 22. aprila igrati prvu utakmicu finala Evrokupa u Istanbulu.
Košarka
1 mj0
Košarka
1 mj0
Košarka
3 mj0
Košarka
1 mj0
Košarka
13 h0
Košarka
13 h0
Košarka
23 h1
Košarka
1 d0
