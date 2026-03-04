Suspendovan Dušan Alimpijević!

Nema kraja lošim vijestima za srpskog selektora Dušana Alimpijevića, pa je poslije duplog poraza "orlova" od Turske dobio još jednu razočaravajuću.

Ipak, sada nije riječ o nacionalnom timu, već kontroverznoj utakmici između Bešiktaša i Fenerbahčea, odigranoj u finalu kupa Turske.

Košarka Alimpijević grmi poslije poraza u finalu Kupa: "Ja ovo više ne mogu da prihvatim, ne moram da radim!"

Evropski šampion je slavio i podigao pehar, ali je suđenje donijelo mnogo nezadovoljstva, zbog čega je selektor Srbije govorio bez maske na konferenciji za medije.

Priznao je tada da se čak susreo "oči u oči" sa arbitrom koji je njegovom timu naštetio.

“U prvom poluvremenu smo šutnuli šest slobodnih bacanja, osam u drugom. Oni imaju preko 30 slobodnih bacanja. Pustite nas da igramo. Ne moram da budem trener u turskoj ligi. Mogu da sjedim i gledam utakmice”, rekao je Alimpijević, što se odrazilo na sankcije.

Disciplinska komisija turske Federacije je suspendovala Alimpijevića, pa neće moći da vodi ekipu na naredna dva meča, dok će morati da plati ukupno 680.000 turskih lira, odnosno oko 13 hiljada evropskih novčanica.

Istina, suspenzija je mogla da bude i veća, ali je smanjena zbog pisane odbrane Dušana Alimpijevića, jer je priznao krivicu i pokajao se, pa će platiti manji iznos.

Međutim, prvobitno je suspendovan na tri utakmice, ali će propustiti samo dva duela.