Haris Džinović o odnosu sa Natašom Alimpić: Jednom sam je vidio..

Pjevač Haris Džinović sumirao je utiske o proteklom periodu i govorio o porodici, kolegama i temama koje su uzburkale javnost.

Pjevač je otvoreno govorio o odluci svoje kćerke da život nastavi van Srbije, tačnije u Španiji. U razgovoru se osvrnuo i na navode mlađe koleginice Nataša Alimpić, koja u javnosti često komentariše njihov odnos.

"Dobro sam, prošla godina je bila uspješna za mene, ova godina je počela onako, nije baš najbolje."

Posebnu pažnju privukla je vijest da mu se kćerka odselila u Španiju.

"Podnio sam to kao i svi roditelji koji imaju kćerke koje imaju 22, 23 godine. Kćerke odlaze od kuće, ili se udaju ili studiraju, to je sasvim normalno", rekao je pjevač.

O potencijalnom zetu nije želeo da govori.

"Zeta ne znam i neću da dajem nikakve informacije o porodičnim stvarima", poručio je jasno.

Na pitanje ko mu je najveća podrška u karijeri, Haris je imao odgovor koji se razlikuje od uobičajenih izjava.

Banja Luka Moguće gašenje banjalučkog fakulteta: Studenti dobili poruku

"Nisam nikada imao podršku u karijeri. Ko da me podržava, kako, na koji način, kada ja pišem pjesme, pjevam, komponujem, aranžiram, putujem. To su klasični odgovori - imam podršku prijatelja, porodice, a niko ne zna šta to znači, na koji način ih oni podržavaju? Evo šta je podrška - meni je kada izađem na scenu, i ako vidim da je publika dobro raspoložena, napravim dobar koncert, i tu sinergiju sa publikom, napravim dobru atmosferu, onda je to podrška, nešto što se vidi", rekao je, pa dodao:

"Daju kolege podršku naravno, i podržavaju se međusobno, ali sam sada otišao malo dalje. Moguće je da vlada sujeta, ljubomora među pjevačima, ima toga među ljudima, kao i u svim ostalim branšama.

Pjevač je otkrio da li je na svojoj koži iskusio tu vrstu ljubomore.

"Možda nekad negdje, ali ja se ne obazirem na to."

Govoreći o incidentu koji je zatekao region, kada je bačena bomba na kuću Zdravko Čolić, Haris je otkrio da li su se čuli.

"Nisam se čuo, mi se rijetko čujemo. Ne čačkam po tome, s obzirom da ima raznih spekulacija vezano za to. Nemam informaciju ko, šta, kako, radi čega. Ne znam ni ja, a ne bih podijelio ni sa medijima, jer su to stvari vrlo teške i teško se podnose u životu, tako da se ne bih s tim igrao", rekao je, pa dodao:

"Nisam se našao u takvoj situaciji, niko mi nije bacio bombu na kuću."

Društvo Podrška najosjetljivijim kategorijama: Više novca za dnevne centre

Spomenuo je i koleginicu Natašu Alimpić, koja je pričala da se viđala sa njim.

"Tu sam djevojku, Natašu, jednom video. U šta je ona ufurana ja stvarno ne znam. Kaže da smo se viđali dva mjeseca? Koliko sam se sa vama novinarima viđao, toliko sam i sa njom", istakao je, pa otkrio da nema novu izabranicu.

Govoreći o godišnjici smrti Saša Popović, pjevač nije krio tugu.

"Žao mi je što je rano preminuo. Trebao je još da živi, da stvara, da radi. Bio je najbolji u svom poslu. Otišao je, a nije trebao da ode. Bio je u zrelim godinama. Teško je", istakao je on, prenosi Telegraf.