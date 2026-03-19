Povoljni vremenski uslovi: Sjetva krenula ranije nego obično

Zemlja je akumulirala dovoljno vlage što je olakšalo i pripremu oranica pred sjetvu.

„Ove godine smo podijelili sjetvu, da kažem, u dvije faze. Tu prvu fazu smo odradili još prošle sedmice, to je ranija sorta SHC-10, ona nam je ranije stigla. Ova druga apal, sorta apal je nešto malo kasnila, ali eto, došla je ona, mogu slobodno da kažem, i na vrijeme. I evo, znači, ove sedmice i nju polako stavljamo u te završne redove. Što se tiče vremenskih uslova, ono, kako da kažem, više nego zadovoljavajući. Jer, evo, uspjela smo zemljište je i dovoljno i zagrijano, i što se tiče vlažnosti, znači, savršeni su uslovi. Onda posle toga imaćemo možda neki mjesec, mjesec i po dana pauze, i onda u tom periodu da pratimo ponik i faze nicanja. Onda slijedi dopunska prihrana, i onda ono sve ostalo što se tiče hemije, ono što zahtijeva kultura", kaže Dragan Kojić, Kojčinovac kod Bijeljine.

Sjetva industrijskog krompira završena je i u lokalnoj Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Agrofarmer“ u Janji koja organizuje proizvodnju krompira za potrebe lokane fabrike.

Zadovoljni su što su već početkom marta završili ovaj posao.

„Imali smo dobro zimskih padavine, bilo je malo i snijega, zemlja je idealna, pripremili smo je prije dva dana, ostalo je malo da je vjetar još prosuši, evo kao što vidite i za nas je vreme i zemljište je u idealnom stanju. Mi priželjkujemo da nam april bude kišan, ali ne previše da ne bi nam došlo do truljenja krompira. Problema ima, ovo, podneblje mi imamo visoke temperature, svake godine su u prosjeku više stepen, stepen i po do dva stepena, međutim ne gubimo mi kasne mrazeve koji se znaju pojaviti krajem aprila. To snosimo taj rizik, šta nam Bog da", kaže Mujo Bogaljević, direktor OPZ „Agrofarmer“, Janja .

U kakvim će se uslovima odvijati proizvodnja sada je neizvjesno prognozirati. Za sada poljoprivrednici priželjkuju malo padavina u aprilu kako bi se plod dobro razvio i kako bi mogli planirati optimalan prinos i dobru zaradu.