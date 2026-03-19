Sutra sunčano i toplije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost i toplije u odnosu na danas, samo se u višim predjelima očekuje kiša.

Ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno, na sjeveru vedrije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Republika Srpska Puhovac apelovao na prevoznike iz BiH: Propuštajte barem cisterne sa gorivom

Vjetar će biti slab do umjeren, u Hercegovini na momente i jak, sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do tri, na jugu do šest, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je umjereno do pretežno oblačno, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Region Razbojnik prijetio mladiću i ukrao mu nakit vrijedan 12.000 evra

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus šest, Kalinovik i Čemerno dva, Han Pijesak tri, Kneževo, Sokolac i Ivan Sedlo pet, Gacko i Drinić šest, Mrkonjić Grad, Drvar, Livno i Sarajevo devet, Rudo, Srebrenica, Šipovo i Bugojno 10, Višegrad, Novi Grad i Foča 11, Banjaluka, Doboj, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Sanski Most, Tuzla i Zenica 12, Bijeljina, Bileća i Srbac 13, te Mostar i Trebinje 15 stepeni Celzijusovih.