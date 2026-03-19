Kolaps u najavi: Uskoro na snazi nova pravila na granicama

ATV

19.03.2026

09:30

Od narednog mjeseca na graničnim prelazima prema državama Evropske unije, odnosno šengenskog prostora, počinje puna primjena EES sistema ulaska i izlaska.

Zbog toga se očekuju duža zadržavanja na granicama, posebno na ulazu u Hrvatsku.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske podsjećaju da će putnici prilikom prelaska granice i dalje morati napuštati vozila, te da će takva praksa ostati na snazi i ubuduće.

EES dosije

Razlika u trajanju granične kontrole u okviru novog sistema zavisi od toga da li putnik već ima otvoren EES dosje.

Ukoliko se radi o prvom ulasku i dosije još nije formiran, policija će prikupljati biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju i fotografiju lica.

Kod narednih prelazaka granice, kada je dosije već kreiran, sprovodiće se samo provjera identiteta putem snimka lica, što predstavlja brži postupak, ali i tada putnici moraju izaći iz vozila kako bi se kontrola pravilno obavila.

U MUP-u Hrvatske ističu da je moguće da granična kontrola u pojedinim situacijama traje duže nego ranije, jer novi sistem podrazumijeva dodatne tehničke i operativne procedure.

Naglašavaju i da trajanje kontrole ne zavisi isključivo od samog sistema, već i od saradnje putnika s policijskim službenicima, poštovanja njihovih uputstava, načina komunikacije tokom kontrole, kao i kvaliteta biometrijskih podataka poput otisaka prstiju.

Sistem ulaska i izlaska Evropske unije (EES) primjenjivaće se na svim međunarodnim graničnim prelazima. Njime će se automatski evidentirati lični podaci, podaci iz putnih isprava, kao i tačno vrijeme ulaska i izlaska državljana trećih zemalja iz šengenskog prostora, uključujući i eventualna odbijanja ulaska.

Biometrijski podaci

Prilikom prvog ulaska u Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, državljanima trećih zemalja uzimaće se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica – zajedno s podacima iz putne isprave.

Ti podaci će biti pohranjeni u sistem i koristiti se prilikom svakog narednog prelaska granice.

Novi sistem odnosi se na državljane zemalja regiona, među kojima su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija, kao i na građane Ukrajine, Moldavije i Velike Britanije kada je riječ o ulasku u Evropu.

Sa druge strane, sistem se ne primjenjuje na državljane Evropske unije. Građani Hrvatske i drugih država članica EU granicu će i dalje prelaziti uz ličnu kartu ili pasoš, bez obaveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sistema, prenosi "Avaz".

