Kakav je kvalitet vode koju pijemo?

RTRS

19.03.2026

08:57

Zdravstveno bezbjedna voda za piće prema pravilu vode za ljudsku potrošnju je ta koja ne sadrži mikroorganizme i bakterije koji bi mogli prestavljati rizik po zdravlje stanovništvo, rekla je Vesna Rudić Grujić, načelnica Službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Ističe da je voda i banjalučkog Vodovoda najbolje nadrzirana voda.

"Kontrola postoji konstantno. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske analizira mjesečno oko 230 banjalučkog Vodovoda", kaže Rudić Grujić.

Kaže da se u ostalim gradovima u Republici Srpskoj takođe postoji konstantna kontrola i analiza vode.

"Imamo ugovore sa regionalnim centrima gdje se na osnovu pravilnika određuje koji broj uzoraka se radi i na koje parametre analiza vode se radi", kaže Rudić Grujić.

Kada je riječ o kamencu u vodi, građani se kaže Rudić Grujić najčešće pitaju za kvalitet vode.

"Naša voda je srednje tvrda i po preporuci Svjetske zdravstvena organizacije je zdrava za piće. Ona je štetna po kućanske uređaju", kaže Rudić Grujić.

Dodaje da u koliko je voda meka izaziva koroziju cijevi i prilikom kuhanja namirnica iz njih se gubi kalcijum.

Filter za vodu koji građani koriste često zna biti štetan.

"Jer građani ne prate uputstva na uređaju kada je se on mijenja i ukoliko istekne vrijeme najčešće zna biti štetan", rekla je Rudić Grujić.

Dodaje da promjene u boji ne znače nužno da voda nije zdrava za piće.

