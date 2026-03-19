Kakav je kvalitet vode koju pijemo?

Izvor:
RTRS
19.03.2026
08:57
Komentari:0
Zdravstveno bezbjedna voda za piće prema pravilu vode za ljudsku potrošnju je ta koja ne sadrži mikroorganizme i bakterije koji bi mogli prestavljati rizik po zdravlje stanovništvo, rekla je Vesna Rudić Grujić, načelnica Službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Ističe da je voda i banjalučkog Vodovoda najbolje nadrzirana voda.
"Kontrola postoji konstantno. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske analizira mjesečno oko 230 banjalučkog Vodovoda", kaže Rudić Grujić.
Kaže da se u ostalim gradovima u Republici Srpskoj takođe postoji konstantna kontrola i analiza vode.
"Imamo ugovore sa regionalnim centrima gdje se na osnovu pravilnika određuje koji broj uzoraka se radi i na koje parametre analiza vode se radi", kaže Rudić Grujić.
Kada je riječ o kamencu u vodi, građani se kaže Rudić Grujić najčešće pitaju za kvalitet vode.
"Naša voda je srednje tvrda i po preporuci Svjetske zdravstvena organizacije je zdrava za piće. Ona je štetna po kućanske uređaju", kaže Rudić Grujić.
Dodaje da u koliko je voda meka izaziva koroziju cijevi i prilikom kuhanja namirnica iz njih se gubi kalcijum.
Filter za vodu koji građani koriste često zna biti štetan.
"Jer građani ne prate uputstva na uređaju kada je se on mijenja i ukoliko istekne vrijeme najčešće zna biti štetan", rekla je Rudić Grujić.
Dodaje da promjene u boji ne znače nužno da voda nije zdrava za piće.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
21
12
17
12
16
12
14
12
12
Trenutno na programu