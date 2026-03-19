U Srpskoj rođeno 26 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, od kojih 14 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, zatim u Doboju šest, Gradišci četiri, Zvorniku i Istočnom Sarajevu tri i Prijedoru jedna beba.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju pet djevojčica i dječak, Gradišci dvije djevojčice i dva dječaka, Zvorniku tri djevojčice, Istočnom Sarajevu djevojčica i dva dječaka, a u Prijedoru dječak.

U porodilištima u Foči, Bijeljini, Trebinju i Nevesinju nije bilo porođaja u protekla 24 časa.