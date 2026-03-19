U Srpskoj rođeno 26 beba

Izvor:

SRNA

19.03.2026

07:44

Беба
Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, od kojih 14 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, zatim u Doboju šest, Gradišci četiri, Zvorniku i Istočnom Sarajevu tri i Prijedoru jedna beba.

Електро-Бијељина

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: Danas bez struje potrošači u Zvorniku

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju pet djevojčica i dječak, Gradišci dvije djevojčice i dva dječaka, Zvorniku tri djevojčice, Istočnom Sarajevu djevojčica i dva dječaka, a u Prijedoru dječak.

U porodilištima u Foči, Bijeljini, Trebinju i Nevesinju nije bilo porođaja u protekla 24 časa.

Pročitajte više

Меси постигао 900. гол

Fudbal

Mesi postigao 900. gol

55 min

0
Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Hronika

Muškarac (30) teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

1 h

0
Хороскоп за 19. март: Шта нам звијезде поручују данас?

Zanimljivosti

Horoskop za 19. mart: Šta nam zvijezde poručuju danas?

1 h

0
Гранични прелаз

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na ulazu u BiH

1 h

0

Više iz rubrike

Гранични прелаз

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na ulazu u BiH

1 h

0
Данас прослављамо Светог Јосифа: Био је муж Пресвете Богородице, а овај обичај треба испоштовати

Društvo

Danas proslavljamo Svetog Josifa: Bio je muž Presvete Bogorodice, a ovaj običaj treba ispoštovati

1 h

0
Да ли ће Одлука о ограничењу маржи бити повучена? Шта каже министарство

Društvo

Da li će Odluka o ograničenju marži biti povučena? Šta kaže ministarstvo

12 h

0
Народна скупштина Републике Српске

Društvo

Sjednica Narodne skupštine: Koji zakoni nisu prošli, a šta je najvažnija tačka?

13 h

0
