Horoskop za 19. mart: Šta nam zvijezde poručuju danas?

Ovan

Na poslu vas očekuje značajan razgovor sa nadređenima koji može otvoriti vrata za napredovanje ili veću odgovornost. Slobodni pripadnici znaka mogli bi osjetiti iznenadnu hemiju sa osobom koju poznaju kroz poslovne krugove, dok će zauzeti uživati u zajedničkom hobiju. Povedite računa o ishrani.

Bik

Fokus će biti na rješavanju zaostalih papira i administracije, što će vam donijeti dugo očekivano olakšanje. Zauzeti ulaze u period harmonije, dok bi slobodni mogli započeti zanimljivu prepisku preko društvenih mreža. Vikend je idealan za opuštanje kod kuće uz omiljenu hranu. Moguća je prolazna glavobolja zbog umora.

Blizanci

Vaša kreativnost izbija u prvi plan, pa je pravo vrijeme da nadređenima iznesete svoje smjele ideje. U ljubavi vas očekuje neočekivan susret sa osobom iz prošlosti koji će vam pokvariti trenutne planove. Oni u vezama trebaju više slušati partnera kako bi izbjegli sukobe. Kontrolišite unos šećera.

Rak

Porodične obaveze će preovladati početkom sedmice, ali ćete uspjeti sve završiti na vrijeme zahvaljujući dobroj organizaciji. Slobodni će privući pažnju osobe koja je vrlo ambiciozna i uspješna u svom poslu. U vezama je vrijeme za iskren razgovor o budućnosti. Obratite pažnju na probavu.

Lav

Na poslu vas očekuju pohvale i moguća manja novčana nagrada za trud koji ste uložili u prethodnom periodu. Partner će vas iznenaditi prelijepim poklonom ili pozivom na večeru, što će produbiti vašu bliskost. Slobodni će bljesnuti u izlasku i biti u centru pažnje. Povećajte unos vitamina i minerala.

Djevica

Uspješno ćete završiti pregovore koji su dugo stagnirali, ali pripazite na sitna slova u ugovorima. Zauzeti planiraju renoviranje doma, dok bi slobodni mogli upoznati nekog posebnog preko zajedničkog prijatelja. Osjećaćete se energično i spremno za nove izazove. Čuvajte se prehlade.

Vaga

Očekuje vas povoljan period za ulaganja ili kupovinu stvari koje su vam već duže vrijeme na listi želja. U emotivnom životu vlada mir, a slobodni će osjetiti leptiriće u stomaku zbog osobe koja radi u blizini. Provedite više vremena u prirodi kako biste napunili baterije. Mogući su problemi sa kičmom.

Škorpija

Donosite važne odluke koje će izmijeniti vaš profesionalni put, pa se oslonite na svoju snažnu intuiciju. Slobodni pripadnici znaka biće skloni flertu, ali ništa ozbiljno nije na vidiku ove sedmice. Zauzeti će uživati u zajedničkim hobijima sa voljenom osobom. Potrebno vam je više sna.

Strijelac

Terenski rad i putovanja donijeće vam nove kontakte koji će biti ključni za dalji napredak u karijeri. U ljubavi je vrijeme za avanturu i spontanost, pa slobodni ne bi trebali odbijati iznenadne pozive. Oni u vezama osjetiće snažnu podršku od strane partnera. Oprez u saobraćaju je neophodan.

Jarac

Vaša disciplina biće na testu zbog povećanog obima posla, ali će rezultati biti iznad svih očekivanja. U privatnom životu moguća je manja napetost koju će riješiti samo strpljenje i razumijevanje. Slobodnima se smiješi poznanstvo na nekom javnom skupu ili predavanju. Prijala bi vam laganija ishrana.

Vodolija

Razmišljate o promjeni radnog mjesta ili usavršavanju u oblasti koja vas je oduvijek privlačila. Slobodni će uživati u svojoj nezavisnosti, iako se pojavljuje neko ko uporno pokušava da im priđe. U vezama je akcenat na dobroj komunikaciji i zajedničkim prijateljima. Problemi sa cirkulacijom.

Ribe

Kreativni projekti su u usponu, a vaša mašta će vam pomoći da riješite problem koji muči cijeli tim. U ljubavi su moguće jake emocije i romantični trenuci koji će vas potpuno izmjestiti iz stvarnosti. Slobodni će zavesti nekoga svojom misterioznošću i šarmom. Moguća je osjetljivost grla.