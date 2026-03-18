Imamo novi Ginisov rekord: Ovaj čovjek ima 42 zuba

Prathab Munijandi (Prathab Muniandy) (33) rekao je organizaciji za vođenje rekorda da je prvi put primijetio nešto neobično u vezi sa svojim zubima prije nekoliko godina.

„Prvi put sam to primijetio 2021. godine tokom porodičnog okupljanja uz čaj, kada sam svojoj porodici spomenuo da mi se čini da mi rastu dodatni zubi“, rekao je.

„Prebrojali smo ih zajedno i otkrili da sam tada imao 38 zuba.“

Rendgenski snimak zuba kasnije je pokazao da postoje još četiri zuba koja tek treba da izniknu. Početkom 2023. shvatio sam da imam ukupno 42 zuba. Srećom, većina zuba izrasla je pravo i bez ikakvih komplikacija.“

Munijandi je rekao da mu dodatni zubi ne uzrokuju nikakve probleme i da većina ljudi to ni ne primijeti dok im on to ne spomene. „Ljudi su obično jako iznenađeni i isprva im je teško da povjeruju, posebno kada saznaju da imam 10 zuba više od prosječne osobe, koja obično ima 32 zuba“, rekao je.

Munijandi je dodao da su mu stomatolozi koji su pregledali njegove zube za prijavu za Ginisovu knjigu rekorda (Guinness World Records) dali još jednu iznenađujuću vijest — ima još dva zuba koja tek treba da izniknu. Službeno mu je dodijeljena titula za najveći broj zuba u ustima kod muškarca. Žensku verziju rekorda drži Kalpana Balan (Kalpana Balan) iz Indije, koja ima 38 zuba.

„Osećaj je nevjerovatan i prilično poseban znati da držim svjetski rekord za najveći broj zuba“, rekao je Munijandi.