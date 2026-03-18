Imamo novi Ginisov rekord: Ovaj čovjek ima 42 zuba

ATV

18.03.2026

15:15

Имамо нови Гинисов рекорд: Овај човјек има 42 зуба
Foto: Facebook/GuinnessWorldRecords

Prathab Munijandi (Prathab Muniandy) (33) rekao je organizaciji za vođenje rekorda da je prvi put primijetio nešto neobično u vezi sa svojim zubima prije nekoliko godina.

„Prvi put sam to primijetio 2021. godine tokom porodičnog okupljanja uz čaj, kada sam svojoj porodici spomenuo da mi se čini da mi rastu dodatni zubi“, rekao je.

„Prebrojali smo ih zajedno i otkrili da sam tada imao 38 zuba.“

Rendgenski snimak zuba kasnije je pokazao da postoje još četiri zuba koja tek treba da izniknu. Početkom 2023. shvatio sam da imam ukupno 42 zuba. Srećom, većina zuba izrasla je pravo i bez ikakvih komplikacija.“

Munijandi je rekao da mu dodatni zubi ne uzrokuju nikakve probleme i da većina ljudi to ni ne primijeti dok im on to ne spomene. „Ljudi su obično jako iznenađeni i isprva im je teško da povjeruju, posebno kada saznaju da imam 10 zuba više od prosječne osobe, koja obično ima 32 zuba“, rekao je.

Munijandi je dodao da su mu stomatolozi koji su pregledali njegove zube za prijavu za Ginisovu knjigu rekorda (Guinness World Records) dali još jednu iznenađujuću vijest — ima još dva zuba koja tek treba da izniknu. Službeno mu je dodijeljena titula za najveći broj zuba u ustima kod muškarca. Žensku verziju rekorda drži Kalpana Balan (Kalpana Balan) iz Indije, koja ima 38 zuba.

„Osećaj je nevjerovatan i prilično poseban znati da držim svjetski rekord za najveći broj zuba“, rekao je Munijandi.

Ginisov rekord

zubi

Pročitajte više

Нова наредба о провођењу истраге у предмету ''Доња Јабланица''

BiH

Nova naredba o provođenju istrage u predmetu ''Donja Jablanica''

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Iran se smatra državnim sponzorom broj jedan za terorizam

2 h

0
Ацо Ђукановић

Region

"Pet milion evra nije dovoljno za puštanje na slobodu Aca Đukanovića"

2 h

0
Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

Savjeti

Četiri napitka koja pomažu mršavljenju bolje od obične vode

2 h

0

Više iz rubrike

Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

Počinje 5 godina sreće za 2 znaka horoskopa

3 h

0
Тигар насред пута

Zanimljivosti

Baš ga briga za saobraćaj: Tigar zadrijemao nasred puta

3 h

0
Мјесец планета

Zanimljivosti

Stiže mladi Mjesec u Ribama: Evo kako će uticati na svaki znak

6 h

0
Ови знакови коначно излазе из финансијског пакла: Паре ће стизати са свих страна

Zanimljivosti

Ovi znakovi konačno izlaze iz finansijskog pakla: Pare će stizati sa svih strana

6 h

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

16

39

"Izbošću te dok spavaš": Pravoslavni mitropolit teško optužio suprugu

16

38

Potvrđeno: "Obustavljamo vojne operacije"

16

23

O najgorem autu u istoriji upravo je snimljen film: Jugo ponovo u Americi

16

23

Slučaj Krunić: Vrhovni sud prihvatio iskaz u čiju istinitost sumnja

16

14

"Tempirana bomba": Ako padnu ova postrojenja, milioni će se suočiti sa haosom

