Logo
Large banner

"Pet milion evra nije dovoljno za puštanje na slobodu Aca Đukanovića"

Autor:

ATV

18.03.2026

14:14

Komentari:

0
Ацо Ђукановић
Foto: Printscreen/RTCG

Tužiteljka Osnovnog suda u Nikšiću Vanja Sinđić mišljenja je da ponuđeno jamstvo od preko pet miliona evra nije dovoljno za puštanje iz pritvora Aca Đukanovića.

To je kazao Đukanovićev advokat Nikola Martinović nakon ročišta koje je danas održano u Osnovnom sudu u Nikšiću kod sudije Save Mušikića.

Đukanović je danas zbog tog ročišta doveden iz Spuža gdje mu je ranije određen pritvor do 30 dana.

Martinović je kazao da tužilaštvo Martinovića tereti za nedozvoljeno držanje oružja te da je stoga mišljenje tužiteljke nezamislivo.

"Sudiju Mušikića mišljenje tužiteljke ne mora da obavezuje, sud je nezavisan i ja vjerujem da će sud donijeti razumnu odluku jer je pet miliona evra veliko jamstvo za taj oblik krivičnog djela. Očekujemo da će on odluku o prihvatanju jamčevine donijeti u najkraćem roku“, rekao je Martinović.

Kako je pojasnio Đukanović je ponudio jamstvo dijelom u novcu a dijelom u nekretninama porodičnu kuću u naselju Rastoci u Nikšiću i stan u Podgorici.

Martinović je istakao da smatra da javnost treba da se bavi „mišljenjem tužiteljke Sinđić“.

„Mi stvarno treba da se pitamo kakvo pravosuđe imamo ako može nešto tako da se napiše, da pet miliona ne mogu da opravdaju boravak na slobodi lica koje je okrivljeno za nedozvoljeno držanje oružja, a imate činjenicu da svako ko je okrivljen za to krivično djelo i bez dinara jemstva nalazi se na slobodi. Dakle, očigledno nisu svi jednaki pred zakonom kako sam i ranije mislio“, istakao je Martinović.

Podsjetimo, Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsjednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva, piše RTNK.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aco Đukanović

Crna Gora

Tužilaštvo

Mile Đukanović

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner