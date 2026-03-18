Ninković: Banjaluka u problemima dok je Stanivuković na nekoj svojoj turneji

ATV

18.03.2026

14:05

1
Љубо Нинковић
Foto: ATV

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković istakao je da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ovih dana je u Engleskoj na nekoj svojoj turneji kada bi trebalo da se pomogne građanima Banjaluke.

"Mislim da projekti poput javne rasvjete i Dino parka koje gradonačelnik gura nisu prioritet u ovakvim situacijama kada treba da pomognemo građanima", rekao je Ninković.

Ninković je istakao da je potrebno razmotriti konkretne prijedloge koji bi mogli ublažiti ekonomski pritisak na domaćinstva, uključujući inicijative koje su posljednjih dana upućene gradskoj vlasti.

Kako ističe, u narednim danima planirani su sastanci na kojima će biti razmotreno koje od predloženih mjera su realne i izvodljive, kako bi se o njima razgovaralo sa gradskom administracijom.

"Pred nama su teška vremena i moramo naći rješenja koja su realna i održiva, kako bismo pomogli građanima", poručio je Ninković.

Podsjetimo, Draško Stanivuković se nalazi u višednevnoj posjeti evropskim gradovima, a prema najavama iz Gradske uprave boraviće u Birmingemu, Budimpešti, Mančesteru i Briselu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (1)
