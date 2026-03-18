Nesvakidašnja nesreća u Banjaluci: Bandera pala na auto

U Saračici kod Banjaluke došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.

Prema fotografijama, koje su objavljene u Viber grupi, vidi se da je vozilo sletjelo sa kolovoza, a na njega je pao stub rasvjete.

Bandera je pala tačno na stranu vozila gdje se nalazi vozač, piše "Banjaluka.com".

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih i kako je tačno došlo do nezgode.

Podsjećamo, zbog kiše, koja još od juče pada, vidljivost je smanjena, a kolovozi su mokri i klizavi, te se vozačima preporučuje oprez.