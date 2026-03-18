Više banjalučkih ulica danas bez struje

Autor:ATV
18.03.2026
07:23
Komentari:0
Zbog radova danas će pojedini dijelovi Banjaluke ostati bez električnog napajanja.
Dijelovi ulica Vojvode Prijezde, Branka Popovića, Miloša Popovića Đurina, Mojkovačka i Zmaj Ognjenog Vuka ostaju bez struje od 09:00 do 12:00 časova.
Od 09:00 do 13:00 časova struje neće imati dijelovi ulica Palih boraca, 5. prigradski put, Novaka Pivaševića i Braće Kukrika.
Društvo
Hoće li skočiti cijena hljeba?
Bez električne energije će ostati i dijelovi ulica Ljevčanska, Banijska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića, te dio naselja Rekavice od 09:00 do 14:00 časova.
Banja Luka
12 h9
Banja Luka
20 h0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
1 d0
