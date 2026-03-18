Odbijen najveći napad na Moskovsku oblast, trajao skoro četiri dana

18.03.2026

07:18

Руска специјалан војна операција, сукоб у Украјини
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 219 ukrajinskih dronova dok su se približavali Moskvi, u napadima koji su trajali skoro četiri dana, prema izvještaju TASS-a.

Prema procjenama ruske agencije, ukrajinski napad dronova na Moskovsku oblast, koji su ruske snage odbijale od 14. do 17. marta, bio je najveći u posljednjih godinu dana.

Između podneva i ponoći u subotu, 14. marta, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin prijavio je uništenje 65 dronova na putu ka Moskvi.

Prema izvještajima moskovskog gradonačelnika objavljenim 15. marta, još 54 drona je oborio sistem protivvazdušne odbrane dok su se približavali Moskvi.

Još 62 drona su uništena tokom 16. marta, a 38 dronova je uništeno tokom noći i jutarnjih sati 17. marta, navodi TASS.

Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста

Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона

Редовна сједница НСРС

Саво Минић

Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста

Америчка плутајућа тврђава се распада? Носач авиона хитно напушта Блиски исток

Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

