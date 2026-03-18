Odbijen najveći napad na Moskovsku oblast, trajao skoro četiri dana

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 219 ukrajinskih dronova dok su se približavali Moskvi, u napadima koji su trajali skoro četiri dana, prema izvještaju TASS-a.

Prema procjenama ruske agencije, ukrajinski napad dronova na Moskovsku oblast, koji su ruske snage odbijale od 14. do 17. marta, bio je najveći u posljednjih godinu dana.

Između podneva i ponoći u subotu, 14. marta, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin prijavio je uništenje 65 dronova na putu ka Moskvi.

Prema izvještajima moskovskog gradonačelnika objavljenim 15. marta, još 54 drona je oborio sistem protivvazdušne odbrane dok su se približavali Moskvi.

Još 62 drona su uništena tokom 16. marta, a 38 dronova je uništeno tokom noći i jutarnjih sati 17. marta, navodi TASS.