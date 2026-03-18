Motociklista podletio pod šleper vozača iz BiH: Stradao na licu mjesta

Mladi bicikilista iz Holandije poginuo je 17. marta, u tragičnoj nesreći kada je biciklom podletio pod šleper vozača iz Bosne i Hercegovine i preminuo na licu mjesta.

Do fatalnog udesa došlo je oko podneva u naselju St. Veit im Pongau. Kako prenose mediji, 26-godišnji biciklista iz Holandije se, iz za sada nepoznatih razloga, sudario sa kamionom kojim je upravljao 51-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine.

Republika Srpska Redovna sjednica NSRS

Preminuo na licu mjesta

Prilikom sudara mladić je ostao priklješten ispod šlepera. Za njega nije bilo spasa – preminuo je na mjestu nesreće od teških povreda, saopštila je policija.

Kako je potvrdila portparolka Crvenog krsta za SALZBURG24, na licu mjesta intervenisali su dvije ekipe hitne pomoći i tim za krizne intervencije radi pružanja podrške učesnicima i svjedocima nesreće.

Istraga i obdukcija

Radi utvrđivanja tačnog uzroka nesreće, tužilaštvo je naložilo angažovanje vještaka saobraćajne struke, kao i obdukciju tijela stradalog bicikliste.

Prema navodima policije, 51-godišnji vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine nije pokazivao znake alkoholisanosti ili uticaja droga. Istraga o tačnim okolnostima nesreće i dalje je u toku, prenose Nezavisne.