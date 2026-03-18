Motociklista podletio pod šleper vozača iz BiH: Stradao na licu mjesta

18.03.2026

07:08

Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста
Foto: pexels

Mladi bicikilista iz Holandije poginuo je 17. marta, u tragičnoj nesreći kada je biciklom podletio pod šleper vozača iz Bosne i Hercegovine i preminuo na licu mjesta.

Do fatalnog udesa došlo je oko podneva u naselju St. Veit im Pongau. Kako prenose mediji, 26-godišnji biciklista iz Holandije se, iz za sada nepoznatih razloga, sudario sa kamionom kojim je upravljao 51-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine.

Preminuo na licu mjesta

Prilikom sudara mladić je ostao priklješten ispod šlepera. Za njega nije bilo spasa – preminuo je na mjestu nesreće od teških povreda, saopštila je policija.

Kako je potvrdila portparolka Crvenog krsta za SALZBURG24, na licu mjesta intervenisali su dvije ekipe hitne pomoći i tim za krizne intervencije radi pružanja podrške učesnicima i svjedocima nesreće.

Istraga i obdukcija

Radi utvrđivanja tačnog uzroka nesreće, tužilaštvo je naložilo angažovanje vještaka saobraćajne struke, kao i obdukciju tijela stradalog bicikliste.

Prema navodima policije, 51-godišnji vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine nije pokazivao znake alkoholisanosti ili uticaja droga. Istraga o tačnim okolnostima nesreće i dalje je u toku, prenose Nezavisne.

Pročitajte više

Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона

Društvo

Danas izgovorite ove riječi: Slavimo Svetog mučenika Konona

48 min

0
Сити пресудио сам себи

Fudbal

Siti presudio sam sebi

8 h

0
Незапамћен преседан: Сенегалу одузета титула првака Африке и додијељена Мароку!

Fudbal

Nezapamćen presedan: Senegalu oduzeta titula prvaka Afrike i dodijeljena Maroku!

8 h

0
Џесика Алба

Scena

"Izgleda kao da ima dvadesetak godina": Slavna glumica privukla najveću pažnju

8 h

0

Više iz rubrike

Америчка плутајућа тврђава се распада? Носач авиона хитно напушта Блиски исток

Svijet

Američka plutajuća tvrđava se raspada? Nosač aviona hitno napušta Bliski istok

9 h

0
Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

Svijet

Drama na nebu iznad balkanske zemlje: Hitno podignuti borbeni avioni

9 h

0
Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

Svijet

Pala je s petog sprata, pridigla se, pa otišla prije nego što je došla Hitna

9 h

0
Али Ларијани

Svijet

Iran potvrdio smrt visokog zvaničnika: "Odgovorio je na poziv istine"

9 h

0

Najljepše vijesti u Srpskoj - rođeno 29 beba

Srpski sir najskuplji na svijetu: Nije mu odolio ni kralj Čarls

Ova 2 znaka ulaze u zlatno doba

Iran pogubio muškarca optuženog da je špijunirao za Mosad

Izraelska vojska napala ciljeve Hezbolaha u Libanu

