Iran potvrdio smrt visokog zvaničnika: "Odgovorio je na poziv istine"

17.03.2026

22:27

Али Ларијани
Foto: Tanjug / AP / Bilal Hussein

Iranska državna novinska agencija Fars potvrdila je smrt Alija Laridžanija, sekretara Savjeta nacionalne bezbjednosti.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je ranije danas da je Laridžani ubijen u izraelskom vazdušnom napadu.

U saopštenju koje je prenijela i iranska novinska agencija Mehr njuz, Savjet za nacionalnu bezbjednost zemlje potvrdilo je atentat na Laridžanija.

„Nakon života provedenog u borbi za uzdizanje Irana i Islamske revolucije, konačno je ostvario svoju dugo cijenjenu želju, odgovorio na poziv istine i ponosno postigao blagoslovljeni čin mučeništva na frontu“, navodi se u saopštenju.

Laridžani je važio za jednog od najuticajnijih iranskih političara i bezbjednosnih zvaničnika.

Tokom karijere obavljao je niz ključnih funkcija, uključujući dužnost predsjednika iranskog parlamenta, a bio je i savjetnik vrhovnog vođe Irana za strateška pitanja. Smatran je bliskim establišmentu i važnom figurom u donošenju odluka iz oblasti nacionalne bezbjednosti.

Potvrda o Laridžanijevoj smrti uslijedila je nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio smrt komandanta snaga „Basidž“ Golamreze Solejmanija.

