Netanjahu o ubistvu Laridžanija: To Irancima daje priliku

17.03.2026
17:01
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu govorio je o ciljanim ubistvima visokih iranskih zvaničnika tokom noći – Ali Laridžanija, šefa Savjeta za nacionalnu bezbjednost, kao i komandanta iranskih snaga Basidž, navodeći da Izrael "podriva ovaj režim u nadi da će iranskom narodu dati šansu da ga svrgne".
U video obraćanju, Netanjahu je opisao Laridžanija kao "šefa Revolucionarne garde – te bande nasilnika koji zapravo vode Iran".
Izraelci tvrde: Likvidiran Laridžani
Rekao je da je komandant Basidža Golam Reza Sulejmani bio "među njihovim pomagačima, koji su širili teror na ulicama Teherana i drugih gradova širom Irana protiv sopstvenog stanovništva".
Netanjahu je takođe otkrio da je dan ranije razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o saradnji sa američkim saveznicima u Zalivu.
הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר… pic.twitter.com/bOwQgRZ6Ti— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026
- Pomažemo našim američkim prijateljima u Zalivu. Postoji saradnja između naših vazdušnih i pomorskih snaga, između mene, predsjednika Trampa, i njegovog tima. Pomoći ćemo i kroz indirektne napade, stvarajući ogroman pritisak na iranski režim, i kroz direktne operacije - rekao je Netanjahu.
Obraćanje je zaključio nagovještavajući dalje akcije: "Pred nama je još mnogo iznenađenja. Pametnom strategijom ćemo voditi rat. Nećemo ovdje otkriti sve naše strategije, ali kao što sam rekao – ima ih mnogo."
