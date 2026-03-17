Zavladala panika zbog neviđenog širenja meningitisa: Mladi čekaju antibiotike

17.03.2026

15:18

Завладала паника због невиђеног ширења менингитиса: Млади чекају антибиотике
Broj oboljelih od meningitisa u Kentu, na jugoistoku Engleske, porastao je na 15, saopštila je britanska Agencija za bezbjednost zdravlja.

Agencija navodi da su svi oboljeli hospitalizovani, a da je kod četiri slučaja testiranjem potvrđen MenB soj, prenosi Skaj njuz (Sky News).

Broj oboljelih odnosi se na stanje do juče u 17 časova.

Prethodno je Agencija prijavila 13 slučajeva, uključujući dvoje mladih koji su preminuli.

Britanski ministar zdravlja Ves Striting rekao je poslanicima u Donjem domu parlamenta da je situacija „dosad neviđeno širenje bolesti“, da se brzo razvija, te istakao da je u mislima sa porodicama i prijateljima preminulih.

On je najavio pokretanje ciljanog programa vakcinacije za studente koji žive u studentskim domovima na kampusu Univerziteta Kent. Program bi mogao da se proširi i na druge rizične grupe.

Striting je opisao soj meningitisa B kao neuobičajen i potencijalno smrtonosan, ali je naglasio da se ne širi lako.

„Bakterija se prenosi na druge nakon dugotrajnog bliskog kontakta, na primjer dugotrajnim ljubljenjem ili dijeljenjem elektronske cigarete i pića“, rekao je. Dodao je da se simptomi lako mogu pomiješati sa uobičajenim stanjima poput mamurluka.

Svima koji su posjetili klub „Hemija“ između 5. i 7. marta, kao i onima koji su bili u bliskom kontaktu sa potvrđenim ili sumnjivim slučajem, savjetuje se da dođu na jedno od mjesta za liječenje i prime antibiotike, prenosi Skaj njuz.

Meningitis je upala zaštitnih ovojnica mozga i kičmene moždine koja može brzo da napreduje. Najčešći je kod djece, tinejdžera i mladih odraslih, a posebno se lako širi u sredinama gdje ljudi zajedno žive, uče i druže se. Ako se bolest otkrije na vrijeme i liječi antibioticima, većina pacijenata se potpuno oporavi.

Zabrinuti studenti i dalje čekaju u dugačkim redovima kako bi primili svoju dozu antibiotika.

