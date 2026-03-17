Otac pucao u bolesnu kćerku: Poznato šta je prethodilo zločinu

U Irpinju, u Kijevskoj oblasti, dogodila se dvostruka tragedija čiji su detalji šokantni - mještanka je pronašla mrtve, svog 52-godišnjeg brata i njegovo 11-godišnje dijete.

Policija Kijevske oblasti zvanično je saopštila da je djevojčica bila bolesna, a da je za njeno ubistvo osumnjičen otac.

"Preliminarno je utvrđeno da je 52-godišnji muškarac, boraveći u stanu sa svojom 11-godišnjom kćerkom, vjerovatno ispalio hitac iz vatrenog oružja djetetu u glavu, nakon čega je izvršio samoubistvo“, saopštio je odsjek za komunikacije ukrajinske policije.

Tijela poginulih su poslata na sudsko-medicinsku ekspertizu radi utvrđivanja konačnog uzroka smrti, a policija istražuje sve okolnosti u okviru krivičnog postupka.

Šta je prethodilo tragediji?

Izvori portala TSN.ua u organima reda navode da je tragediji prethodio niz okolnosti koje čine svojevrsni lanac događaja.

Prema riječima istražitelja, pojavile su se informacije da je otac djevojčice želio da sa djetetom ode u inostranstvo, čemu se majka protivila. Takođe, muškarac je namjeravao da sudski odredi da dijete živi sa njim, ali je majka djevojčice i tome pružala otpor.

Utvrđeno je da je djevojčica bolovala od epilepsije, ali istražitelji ne smatraju bolest glavnim motivom ubistva.

Iako je djevojčicu odgajala majka, muškarac je imao dozvolu da je redovno uzima kod sebe, s obzirom na to da su roditelji bili razvedeni. Prema dostupnim podacima, muškarac nije bio zavisnik, niti je imao psihičke poremećaje.