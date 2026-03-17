Snimljeni udari na američku Ambasadu

Rakete i najmanje pet dronova ispaljeni su u utorak na američku ambasadu u Bagdadu iz područja oko grada, rekli su irački bezbjednosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata sa Iranom.

"Rojters" je izvijestio da je neimenovana osoba videla najmanje tri drona kako se kreću ka ambasadi, i da je sistem protivvazdušne odbrane C-RAM oborio dva od njih, dok je treći pogodio unutar kompleksa ambasade, iz kojeg su se mogli vidjeti vatra i dim.

Još jedan svjedok je potvrdio da se u iračkoj prijestonici čula eksplozija.

WATCH: Explosion as US Embassy in Baghdad, Iraq hit by drone https://t.co/yXSevv5ell pic.twitter.com/Ixb8tEeDfM — Rapid Report (@RapidReport2025) March 17, 2026

"Rojters" je pokušao da dobije potvrdu od američke ambasade, ali su mobilni telefoni bili isključeni.

Militantne grupe koje podržava Iran napadaju američke mete u Iraku kao odgovor na američko-izraelske vazdušne napade koji su počeli 28. februara.

Prema navodima bezbjednosnog zvaničnika, dva drona su već pogodila kompleks ambasade tokom napada u subotu.

Portparol vrhovnog komandanta iračkih oružanih snaga, Sabah al-Numan je rekao da su "neopravdani napadi" ponovljeni na više vitalnih objekata, uključujući ambasadu, naftno polje Madžnun i hotel Al-Rašid "Internašonal".