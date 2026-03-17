Kijev nastavlja svoj uzaludni otpor umjesto da donese odgovornu odluku i otvori put mirovnim pregovorima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kijevski režim nastavlja svoj apsolutno uzaludan i pogrešan otpor umjesto da donese neophodnu, odgovornu odluku i otvori put za nastavak mirovnog procesa", naveo je Peskov.

On je oštro osudio pokušaje ukrajinskih oružanih snaga da napadnu ruske oblasti dronovima.

"Ruske oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju i dodatno će osigurati bezbjednost ruskih oblasti", dodao je Peskov.