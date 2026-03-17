Moskva zagrmila: Uzaludno se opiru

Autor:ATV
17.03.2026
11:17
Komentari:0
Kijev nastavlja svoj uzaludni otpor umjesto da donese odgovornu odluku i otvori put mirovnim pregovorima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Kijevski režim nastavlja svoj apsolutno uzaludan i pogrešan otpor umjesto da donese neophodnu, odgovornu odluku i otvori put za nastavak mirovnog procesa", naveo je Peskov.
On je oštro osudio pokušaje ukrajinskih oružanih snaga da napadnu ruske oblasti dronovima.
"Ruske oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju i dodatno će osigurati bezbjednost ruskih oblasti", dodao je Peskov.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu