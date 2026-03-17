Njemačka u potpunom zastoju: Najavljuje se blokada - evo o čemu je riječ

ATV

17.03.2026

10:46

U najmanje pet njemačkih saveznih zemalja očekuje se štrajk u lokalnom javnom prevozu u četvrtak. Sindikat želi da poveća pritisak u toku kolektivnih pregovora.

Sindikat Verdi ponovo je pozvao na štrajkove upozorenja u lokalnom prevozu u nekoliko saveznih zemalja. Autobusi i vozovi neće saobraćati čitav četvrtak u Bavarskoj, Sarlandu, Brandenburgu, Severnoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu, saopštio je sindikat.

U Hesenu će odluka o štrajku biti doneta u ponedjeljak, nakon tekućih pregovora, dok se u Bremenu odluka očekuje u srijedu.

U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji štrajkovi upozorenja u lokalnom prevozu održaće se u većini regiona u utorak, pored četvrtka. Sindikat je ranije najavio ove štrajkove, a u ponedjeljak se očekuje da će radnici u administrativnim kancelarijama i centrima za korisničku podršku takođe napustiti posao. Štrajk će tog dana uticati i na lokalni prevoz u Saksi.

Treći veliki štrajk upozorenja

Ovo je treća velika, koordinisana industrijska akcija u toku kolektivnih pregovora u javnom prevozu, koju Verdi istovremeno sprovodi u više saveznih zemalja. Dogovori su već postignuti u Baden-Virtembergu i Šlezvig-Holštajnu.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Sve odluke Srpske legalne i legitimne

"U mnogim saveznih zemalja još smo na samom početku pregovora - u četvrtom mjesecu kolektivnih pregovora. Poslodavci kažu da su vremena teška, ali ne možemo čekati; rješenja su hitno potrebna.

Ovaj put, štrajkovi upozorenja pogađaju manje saveznih zemalja nego prethodni štrajkovi, koji su skoro potpuno paralizovali lokalni prevoz u cijeloj zemlji. Kao i ranije, regionalne razlike u trajanju i početku štrajkova su očekivane.

Cilj pregovora

Kolektivni pregovori u većini saveznih zemalja usmjereni su na poboljšanje uslova rada kroz kolektivne ugovore, koji regulišu radno vrijeme, dužinu pauze i slobodno vrijeme između smjena.

U Bavarskoj, Brandenburgu, Sarlandu, Tiringiji i u Hamburgu pregovara se i o povećanju plata i satnica.

Izuzetak je Donja Saksa, koja je do sada pošteđena radnih sporova. Tamo je na snazi zabrana štrajka do kraja marta, pa su štrajkovi privremeno zabranjeni, prenosi Feniks.

Pročitajte više

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Sve odluke Srpske legalne i legitimne

2 h

0
Авион, лет

Ekonomija

Poskupljuju avionske karte: Evo šta morate znati prije putovanja

2 h

0
Синиша Каран и Саво Минић

Republika Srpska

Karan dao mandat Miniću za sastav nove vlade

2 h

0
Убијени Ненад К.

Srbija

Ovo je Nenad koji je ubijen čekićem u stanu

2 h

0

Više iz rubrike

Илустрација - Паре

Svijet

Tužili banke zbog troškova obrade kredita i dobili novac

2 h

1
Ронилац

Svijet

Otkriven podvodni grad nestao prije 500 godina

2 h

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Neću dozvoliti pljačku i uvlačenje zemlje u rat

2 h

0
Након 50 година послао новац за ''украдену'' криглу

Svijet

Nakon 50 godina poslao novac za ''ukradenu'' kriglu

3 h

0

12

53

U 101. godini preminula Ljeposava Savanović

12

53

Potrebna su vam samo tri sastojka: Ovaj jutarnji napitak reguliše probavu

12

43

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

12

40

Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

12

40

Ova četiri znaka stalno prave haos

