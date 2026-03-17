Njemačka u potpunom zastoju: Najavljuje se blokada - evo o čemu je riječ

U najmanje pet njemačkih saveznih zemalja očekuje se štrajk u lokalnom javnom prevozu u četvrtak. Sindikat želi da poveća pritisak u toku kolektivnih pregovora.

Sindikat Verdi ponovo je pozvao na štrajkove upozorenja u lokalnom prevozu u nekoliko saveznih zemalja. Autobusi i vozovi neće saobraćati čitav četvrtak u Bavarskoj, Sarlandu, Brandenburgu, Severnoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu, saopštio je sindikat.

U Hesenu će odluka o štrajku biti doneta u ponedjeljak, nakon tekućih pregovora, dok se u Bremenu odluka očekuje u srijedu.

U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji štrajkovi upozorenja u lokalnom prevozu održaće se u većini regiona u utorak, pored četvrtka. Sindikat je ranije najavio ove štrajkove, a u ponedjeljak se očekuje da će radnici u administrativnim kancelarijama i centrima za korisničku podršku takođe napustiti posao. Štrajk će tog dana uticati i na lokalni prevoz u Saksi.

Treći veliki štrajk upozorenja

Ovo je treća velika, koordinisana industrijska akcija u toku kolektivnih pregovora u javnom prevozu, koju Verdi istovremeno sprovodi u više saveznih zemalja. Dogovori su već postignuti u Baden-Virtembergu i Šlezvig-Holštajnu.

Potpredsjednica Verdija ističe:

"U mnogim saveznih zemalja još smo na samom početku pregovora - u četvrtom mjesecu kolektivnih pregovora. Poslodavci kažu da su vremena teška, ali ne možemo čekati; rješenja su hitno potrebna.

Ovaj put, štrajkovi upozorenja pogađaju manje saveznih zemalja nego prethodni štrajkovi, koji su skoro potpuno paralizovali lokalni prevoz u cijeloj zemlji. Kao i ranije, regionalne razlike u trajanju i početku štrajkova su očekivane.

Cilj pregovora

Kolektivni pregovori u većini saveznih zemalja usmjereni su na poboljšanje uslova rada kroz kolektivne ugovore, koji regulišu radno vrijeme, dužinu pauze i slobodno vrijeme između smjena.

U Bavarskoj, Brandenburgu, Sarlandu, Tiringiji i u Hamburgu pregovara se i o povećanju plata i satnica.

Izuzetak je Donja Saksa, koja je do sada pošteđena radnih sporova. Tamo je na snazi zabrana štrajka do kraja marta, pa su štrajkovi privremeno zabranjeni, prenosi Feniks.