Njemačka u potpunom zastoju: Najavljuje se blokada - evo o čemu je riječ

17.03.2026
U najmanje pet njemačkih saveznih zemalja očekuje se štrajk u lokalnom javnom prevozu u četvrtak. Sindikat želi da poveća pritisak u toku kolektivnih pregovora.
Sindikat Verdi ponovo je pozvao na štrajkove upozorenja u lokalnom prevozu u nekoliko saveznih zemalja. Autobusi i vozovi neće saobraćati čitav četvrtak u Bavarskoj, Sarlandu, Brandenburgu, Severnoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu, saopštio je sindikat.
U Hesenu će odluka o štrajku biti doneta u ponedjeljak, nakon tekućih pregovora, dok se u Bremenu odluka očekuje u srijedu.
U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji štrajkovi upozorenja u lokalnom prevozu održaće se u većini regiona u utorak, pored četvrtka. Sindikat je ranije najavio ove štrajkove, a u ponedjeljak se očekuje da će radnici u administrativnim kancelarijama i centrima za korisničku podršku takođe napustiti posao. Štrajk će tog dana uticati i na lokalni prevoz u Saksi.
Ovo je treća velika, koordinisana industrijska akcija u toku kolektivnih pregovora u javnom prevozu, koju Verdi istovremeno sprovodi u više saveznih zemalja. Dogovori su već postignuti u Baden-Virtembergu i Šlezvig-Holštajnu.
Potpredsjednica Verdija ističe:
"U mnogim saveznih zemalja još smo na samom početku pregovora - u četvrtom mjesecu kolektivnih pregovora. Poslodavci kažu da su vremena teška, ali ne možemo čekati; rješenja su hitno potrebna.
Ovaj put, štrajkovi upozorenja pogađaju manje saveznih zemalja nego prethodni štrajkovi, koji su skoro potpuno paralizovali lokalni prevoz u cijeloj zemlji. Kao i ranije, regionalne razlike u trajanju i početku štrajkova su očekivane.
Kolektivni pregovori u većini saveznih zemalja usmjereni su na poboljšanje uslova rada kroz kolektivne ugovore, koji regulišu radno vrijeme, dužinu pauze i slobodno vrijeme između smjena.
U Bavarskoj, Brandenburgu, Sarlandu, Tiringiji i u Hamburgu pregovara se i o povećanju plata i satnica.
Izuzetak je Donja Saksa, koja je do sada pošteđena radnih sporova. Tamo je na snazi zabrana štrajka do kraja marta, pa su štrajkovi privremeno zabranjeni, prenosi Feniks.
