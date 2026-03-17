Otkriven podvodni grad nestao prije 500 godina

Pod površinom jednog od najdubljih jezera na svijetu, Isik Kul, međunarodni tim arheologa je otkrio tragove izgubljenog trgovačkog grada koji je uništen nakon zemljotresa u 15. vijeku.

Ovaj podvig, zabilježen krajem 2025, značajno je pomogao u razumijevanju istorije Centralne Azije, kao i istorije Puta svile.

Tajne drevnog grada

Prema procenama stručnjaka, jezero na padinama planina Tjen Šan u istočnom Kirgistanu vijekovima je skrivalo tajne drevnog grada, pod nazivom Toru-Ajgir.

Na dubini od četiri metra, ronioci su pronašli ostatke objekata od opeke, zatim kameni mlin, kao i dijelove muslimanskog groblja. Pored toga, zatečeni su ostaci drvenih konstrukcija i brojni keramički artefakti.

“Lokacija koju proučavamo predstavlja grad ili veliku trgovačku aglomeraciju na jednom od važnih pravaca Puta svile“, izjavio je tada Valerij Kolčenko, istraživač Instituta za istoriju, arheologiju i etnologiju Nacionalne akademije nauka.

Ostaci razvijene zajednice

Po riječima šefa ekspedicije iz Instituta za arheologiju Ruske akademije nauka, Maksima Menšikova, otkriće dodatno potvrđuju značaj grada Toru-Ajgir kao važne stanice na Putu svile koji je povezivao Kinu sa zapadnim svetom od 1. vijeka p.n.e, sve do 15. vijeka.

Arhitektura ukazuje da je ovdje nekada postojala razvijena zajednica, uključujući veliku javnu zgradu sa spoljašnjim ukrasima, koja je mogla biti džamija, javno kupatilo ili čak manji univerzitet. Ostaci kamenih i drvenih konstrukcija i dalje leže na dnu jezera.

Svijet Orban: Neću dozvoliti pljačku i uvlačenje zemlje u rat

U neposrednoj blizini, otkrivena je muslimanska nekropola iz 13. ili 14. vijeka. Naučnici ističu da su posmrtni ostaci sahranjeni u skladu sa islamskim običajima i orijentisani ka Meki, što potvrđuje vjersku praksu tog vremena, prenosi Popular Mehaniks.

Drastične promjene u regionu

Istraživači smatraju da je početkom 15. vijeka snažan zemljotres potopio čitav grad. Valerij Kolčenko vjeruje da su stanovnici možda već napustili naselje u tom trenutku, ali da je zemljotres dodatno izazvao drastične demografske promjene u regionu.

Naučnici zaključuju da je bogata srednjovekovna urbana civilizacija nestala, a na njenom mjestu su se pojavile nomadske zajednice.

Svijet Iran pogodio zemljoters jačine 4,5 stepeni

Nalazi uključuju i starije grobno mjesto pored kružnih i pravougaonih struktura, kao i veliki broj srednjovekovnih predmeta - od keramike do potpuno očuvane posude.

Ovi artefakti ukazuju na istorijski prelaz iz perioda karahanidske dinastije ka epohi mongolske Zlatne horde, odnosno na postepenu promenu političke i kulturne dominacije u regionu, prenosi Telegraf.