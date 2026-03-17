Orban: Neću dozvoliti pljačku i uvlačenje zemlje u rat

Izvor:

SRNA

17.03.2026

09:55

Премијер Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Mađarska Vlada je sposobna da odbrani Mađarsku, i neće dozvoliti pljačku mađarskog novca i niti da je uvuku u sukobe, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Bez obzira kakav trik pokušavaju da izvedu, nikada neću dozvoliti da vam uzmu ono što vam pripada i na šta imate pravo. Šta pripada Mađarima, ostaće mađarsko", naveo je Orban u video-poruci na "Iksu".

On je rekao da "ni međunarodni finansijski lobiji, ni Brisel, ni Kijev neće moći da uzimaju mađarski novac".

Orban je naglasio da je ključ njegove politike sprečavanje uvlačenja Mađarske u sukobe.

"Dok Evropa teturajući maršira i zavlači se u tuđi rat, Mađarska čvrsto stoji na svojim nogama, neće napraviti nijedan korak i držaće se podalje od ovog rata", dodao je mađarski premijer.

