Sijarto: Najbolje rješenje ukidanje sankcija na uvoz ruske nafte

SRNA

17.03.2026

09:31

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Rat u Persijskom zalivu predstavlja ogroman izazov u globalnom snabdijevanju naftom i najbolji potez onaj koji je povukla američka administracija bulo bi ukidanje sankcije za uvoz ruske nafte, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Ako gledate iz evropske perspektive, oba izvora nafte - i arapski put i Rusija - su blokirani za Evropu. Zemlje EU pretrpjeće ozbiljne finansijske gubitke i suočiti se sa užasnim poteškoćama u ekonomiji ukoliko se količina uvezenog goriva ne poveća da zadovolji potrebe članica - naveo je Sijarto u video-poruci na "Iksu".

On je naglasio da EU nema nikakav uticaj na dešavanja u Persijskom zalivu, ali da ima uticaj na dotok ruske nafte, jer je to samo odluka Brisela.

- Zbog toga smatramo da je najbolje rješenje ukidanje sankcija na uvoz ruskih energenata i vraćanje ruske nafte na evropsko tržište - naveo je Sijarto.

On je dodao da se tim potezom mogu nivelisati cijene i izbjeći rizik od prekida u snabdijevanju.

