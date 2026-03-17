Iran pogodio zemljoters jačine 4,5 stepeni

Autor:ATV
17.03.2026
09:27
Komentari:0
Iran je pogodio zemljotres jačine 4,5 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara i udaljenosti od 37 kilometara od grada Mora. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti, prenosi RTS.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu