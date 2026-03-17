Napadnuta američka ambasada u Bagdadu

ATV

17.03.2026

08:30

Нападнута америчка амбасада у Багдаду
Foto: X / Screenshot

U novim iranskim napadima dronovima i raketama pogođena je američka ambasada u Bagdadu, prema izvještajima Reutersa i Agence France-Presse (AFP), a prema iračkim bezbjednosnim izvorima to je bio najintenzivniji napad od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Ambasada je otprilike šest sati ranije izdala novo sigurnosno upozorenje američkim građanima u Iraku, u kojem su upozorili da su "terorističke milicije povezane s Iranom više puta napale Međunarodnu zonu" u centru Bagdada.

Zvaničnik bezbjednosnih službi rekao je za AFP da su "tri drona i četiri rakete napale ambasadu, a najmanje jedan dron se srušio unutar nje".

crna ruza in memoriam smrt

Irak je ove sedmice pogođen nizom napada koji su nastavljeni do ranih jutarnjih sati utorka.

U poned‌jeljak je dron izazvao požar u luksuznom hotelu u dobro utvrđenoj Zelenoj zoni Bagdada, u kojoj se nalaze vladine zgrade i strane ambasade.

