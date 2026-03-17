Napadnuta američka ambasada u Bagdadu

Autor:ATV
17.03.2026
08:30
Komentari:0
U novim iranskim napadima dronovima i raketama pogođena je američka ambasada u Bagdadu, prema izvještajima Reutersa i Agence France-Presse (AFP), a prema iračkim bezbjednosnim izvorima to je bio najintenzivniji napad od početka američko-izraelskog rata s Iranom.
Ambasada je otprilike šest sati ranije izdala novo sigurnosno upozorenje američkim građanima u Iraku, u kojem su upozorili da su "terorističke milicije povezane s Iranom više puta napale Međunarodnu zonu" u centru Bagdada.
Zvaničnik bezbjednosnih službi rekao je za AFP da su "tri drona i četiri rakete napale ambasadu, a najmanje jedan dron se srušio unutar nje".
Irak je ove sedmice pogođen nizom napada koji su nastavljeni do ranih jutarnjih sati utorka.
U ponedjeljak je dron izazvao požar u luksuznom hotelu u dobro utvrđenoj Zelenoj zoni Bagdada, u kojoj se nalaze vladine zgrade i strane ambasade.
WATCH: Drone explodes near US Embassy in Baghdad, Iraq — Reuters pic.twitter.com/G6UB28yF7q— Rapid Report (@RapidReport2025) March 17, 2026
