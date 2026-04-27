U Srpskoj rođeno šest beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je šest beba, od kojih dvije djevojčice i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Doboju - četiri, te u Banjaluci i Prijedoru po jedna.

U Doboju je rođena djevojčica i tri dječaka, u Banjaluci djevojčica, u Prijedoru dječak.

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Zvorniku, Foči, Bijeljini, Trebinju, Nevesinju, Gradišci, Istočnom Sarajevu.