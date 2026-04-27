Crna Gora planira izgradnju centra za migrante

Crna Gora planira izgradnju tranzitnog prihvatnog centra za migrante i tražioce azila, zbog koga se planira rušenje dijela karaule "Božaj" blizu granice sa Albanijom, čija će izgradnja koštati oko 1,4 miliona evra, i koji će moći da primi do 200 osoba.

Na ovom mjestu već postoji Centar za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, koji može da primi 60 osoba, prenose podgoričke Vijesti.

Centar za prihvat stranaca je otvoren u leto 2020. godine, a njegovu izgradnju su finansirale Vlada Crne Gore sa 470.000 evra i Evropska unija, koja je iz fondova pretpristupne pomoći opredijelila 400.000 evra za rekonstrukciju bivše karaule "Božaj" u centar za prihvat migranata.

Po projektnoj dokumentaciji i informaciji koju je Vlada utvrdila krajem marta o realizaciji izgradnje novog prihvatnog centra za migrante, planirana je izgradnja tri objekta na 1.012 kvadrata.

Od tog prostora, 760 kvadrata je predviđeno za glavni smještajni prostor sa jednim spratom, 153 kvadrata za menzu i kuhinju, a za kancelarije za policijsku administraciju predviđeno je 100 kvadrata.

(Tanjug)