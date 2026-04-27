U akciji "Aries" uhapšena žena, pronađeno pet laboratorija

27.04.2026 09:10

Foto: MUP Kantona Sarajevo

I.B.B. (31) iz Sarajeva uhapšena je u akciji "Aries" zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

U izvršenim pretresima na području Ilidže i Novog Sarajeva, pronađeno je i oduzeto pet kompletnih indoor laboratorija za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuana sa više stotina stabljika, više od 2.700 grama suhe zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuana, digitalne vage, drobilice, različita oprema potrebna za rad laboratorija, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Osumnjičena se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi.

Akciju su realizovali policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

