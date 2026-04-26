Zbog teške nesreće obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH: Uviđaj u toku

Na magistralnom putu M-17 između Sarajeva i Mostara dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila.
Saobraćajna nesreća dogodila se nedaleko od izlaska s autoceste A1, a na vozilima je zabilježena značajna materijalna šteta.
Kako je za Klix.ba potvrdila portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš, u nesreći su učestvovala dva putnička vozila i jedno teretno.
Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede te je prevezena u lokalnu bolnicu na dalje pretrage.
Zbog ove saobraćajne nesreće obustavljen je i saobraćaj.
"Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M‑17, na relaciji Bradina - Podorašac, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Zbog velike frekvencije vozila formirane su duge kolone u oba smjera. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje", saopšteno je iz BIHAMK-a.
