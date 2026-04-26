Ливит: Нападач је желио да убије предсједника Трампа

Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит саопштила је да је оно што је требало да буде забавно вече уништила "изопачена и луда особа".
Према њеним ријечима, нападач је желио да убије предсједника САД Доналда Трампа са што више високих званичника његове администрације.
Ливитова је додала да, иако је Трамп био неустрашив, политичко насиље мора да престане.
Она је захвалила органима реда што су све заштитили, "укључујући храброг агента који је примио метак у груди и одмах кренуо да неутралише нападача".
