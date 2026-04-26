Ливит: Нападач је желио да убије предсједника Трампа

АТВ
26.04.2026 18:35

Керолин Ливит
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит саопштила је да је оно што је требало да буде забавно вече уништила "изопачена и луда особа".

Према њеним ријечима, нападач је желио да убије предсједника САД Доналда Трампа са што више високих званичника његове администрације.

доналд трамп

Свијет

Трамп разговарао са Путином и Зеленским

Ливитова је додала да, иако је Трамп био неустрашив, политичко насиље мора да престане.

Она је захвалила органима реда што су све заштитили, "укључујући храброг агента који је примио метак у груди и одмах кренуо да неутралише нападача".

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

