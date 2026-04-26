Њемачка мијења правила боловања: Љекари процјењују радну способност у процентима

Њемачка влада на челу с канцеларом Фридрихом Мерцом планира увести нову мјеру у систему боловања - тзв. дјелимично боловање (Teilkrankschreibung).
Умјесто досадашњег правила "или си потпуно болестан или потпуно здрав", убудуће би љекари могли процијенити радну способност у процентима (100%, 75%, 50% или 25%). То значи да би, примјера ради, особа која иначе ради 40 сати седмично могла током болести радити само 20 сати.
Реформу предлаже министарка здравства Нина Варкен, а циљ је да се запосленици постепено и раније враћају на посао те да се смање трошкови боловања. Повод су високе стопе изостанака - просјечно око 19.5 дана боловања годишње по запосленом у Њемачкој.
Да би неко радио током болести у смањеном обиму, морају бити испуњена три услова:
- љекар мора утврдити дјелимичну радну способност
- запосленик се мора осјећати способним за рад
- послодавац мора дати пристанак
Ако послодавац не пристане, остаје класично, потпуно боловање.
Идеја је посебно намијењена дужим боловањима (више од четири седмице).
Примјери:
- неко с лакшом болешћу може радити од куће умјесто да иде у канцеларију
- физички радник може привремено радити административне послове
- послодавци би могли помоћи флексибилним радним временом или радом на даљину
првих шест седмица: послодавац и даље плаћа пуну плату
након тога:
- послодавац плаћа одрађене сате
- здравствено осигурање покрива остатак кроз накнаду за боловање
Планира се и смањење накнаде за боловање с 70 на 65 одсто бруто плате, али би запослени у неким случајевима ипак могли финансијски боље проћи него код потпуног боловања.
Подржаватељи истичу неколико предности:
- лакши и бржи повратак на посао
- мањи укупни број дана боловања
- задржавање радних навика и вјештина
- боља социјална укљученост, нарочито код психичких болести
- флексибилнији прелаз из болести у пуни рад
Стручњаци наглашавају да многи људи нису ни потпуно здрави ни потпуно болесни, него негдје између - па овакав модел има смисла.
Синдикати и социјалне организације упозоравају на ризике:
- запослени би могли бити под притиском да раде и кад нису спремни
- опоравак би могао трајати дуже или се стање погоршати
- постоји опасност да "добровољност" у пракси не буде стварна
Противници истичу да би прерани повратак на посао могао дугорочно повећати број и трајање болести.
Планирана реформа доноси флексибилнији приступ боловању, али и отвара питања о заштити здравља запосленика. Кључно ће бити да одлуке остану медицински утемељене и да запосленици стварно имају избор. О приједлогу закона још треба одлучити парламент након што прође владу, наводи "Феникс-Магазин".
