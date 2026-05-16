"Plakala sam kada se pisalo da je u bolnici" Jovana o Vesni Zmijanac

Iako je stekla slavu i imala hitove uvijek je kao i svi imala svog idola. Ona je otkrila da je to bila Vesna Zmijanac te da joj se divila od malih nogu.

- Ja volim sve njene pjesme, to je pjevačica mog detinjstva. Ja sam Vesnu upoznala sa 17 godina, bile smo kod frizera. Kuva super, jednom mi je spremila voćnu salatu. Ona je duša, borac, ima mega hitove, traje 50 godina, šta više reći. Malo su tu i godine i zdravlje, ali jarac je ona. Kad su pisali da je bila u bolnici kad sam bila klinka, plakala sam, ona je pjevačica mog djetinjstva" - pričala je Jovana, pa progovorila o ljubavi:

Pjevačica je progovorila i o svom emotivnom statusu, priznavši da trenutno uživa u samoći dok čeka onog pravog.

- Uživam sama, čekam da se pojavi pravi muškarac - rekla je Jovana Tipšin za Blic.

(telegraf)