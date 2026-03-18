Pjevačica raspolaže imperijom: Vesna Zmijanac otkrila šta sve posjeduje

Tokom svoje višedecenijske karijere, pjevačica Vesna Zmijanac zaradila je milione, a sada je prvi put javno otkrila šta sve posjeduje od nekretnina.

Milionska zarada: Da li je novac nosila u crnim vrećama?

Ona je odgovorila na pitanje da li je istina da je nekada zarađivala toliko da je novac morala da nosi u crnim vrećama.

"Pa vidi, ta crna vreća ništa nije velika za recimo 15 univerzalnih dvorana ovde u Skoplju, ili za stadion Levski, 50.000 ljudi. Ali nije to sve moje. Odmah moraš sto čuda da platiš. Sreća pa je bilo puno parica, pa je ostajalo, inače... A crna kesa... Zavisi koje su novčanice. Nikad se nisam žalila, pa ni dan-danas", odgovorila je pjevačica, pa precizirala:

Nekretnine Vesne Zmijanac: Od Bukulje do Hrama

"Od prve velike zarade sam kupila stan. Taj kod Hrama je došao kasnije. Prvi je bio u Lješkoj na Banovom brdu, a kasnije je došao Hram, u Kneza Miloša i tako dalje...", nabrojila je Vesna samo dio nekretnina koje ima, a tu je i njena velika vikendica na Bukulji koju Vesna obožava.

Ipak, nije željela da nastavi da govori o tome šta sve još posjeduje.

"To nije kulturno da se broji. Može da se izbroji, nisam ja Rokfeler! Ima toga, ne manjka. Neke izdajem, neke ne... Tako... Ima, ne žalim se", rekla je Vesna u podkastu kod Bokija 13.

Budućnost nasljedstva: Nikolija i unuke dobijaju milione

Podsjetimo, Vesna je prije nekoliko godina kupila još jedan stan na Vračaru, kako bi bila bliže Nikoliji i unukama, koje će sve ovo i naslijediti jednog dana.

Tada se u srce Vračara preselila sa Voždovca, gdje je u jednoj zgradi imala ogroman stan, prenosi 24sedam.