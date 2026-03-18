Imala odnose pred kamerama, pa osvanula na sajtu za odrasle: "Nadam se da ću sinu moći da se opravdam"

Prije nekoliko godina tokom takmičenja u "Zadruzi", pjevačica Nadežda Biljić i Miki Đuričić su šokirali domaću javnost kada su tokom uživo uključenja na Uskrs imali intimne odnose, nakon čega je taj snimak osvanuo na sajtu za odrasle.

Ovom skandalu je danima brujao čitav region, jer osim što je osvanuo na sajtu za odrasle, masovno se širio na društvenim mrežama.

"Ja sam nečija kćerka i sestra. Nadam se da ću moći svom d‌jetetu nekada da se opravdam što sam izašla na sajtu za odrasle. Zbog tebe napolju ne mogu da nađem momka, jer smo imali odnose na Uskrs", rekla je Nadežda Biljić tokom učešća u rijalitiju Mikiju Đuričiću.

Po izlasku iz rijalitija, Nadežda Biljić je bez problema govorila o skandalu koji je obilježio tu sezonu “Zadruge”.

"Meni je fascinantno da je na ovom Balkanu i u ovoj Srbiji u kojoj živimo, živimo u 21. vijeku, i dalje je se** tabu tema. Šta, niko nikad nije imao se** na Uskrs?! Molim te. Samo sam ja jadna imala se** na Uskrs! Ja da sam znala da su kamere tu, ja ne bih imala se** u životu pred kamerama. Desilo se, šta da radim ja sad? Desilo se, desilo se",prokomentarisala je Nadežda.

#Neki me osuđuju, neki mi daju komplimente, kažu: “Što si dobra”… Miki nije imao ženu, nije imao d‌jevojku, ja nisam imala muža ni momka, bili smo totalno slobodni", zaključila je bivša učesnica Zadruge tada.

O braku sa Tomom Panićem

Podsjetimo, Nadežda je nedavno u intervjuu za "Blic" govorila o privatnom životu, ali i sve češćim razvodima na estradi.

"Žao mi je kad čujem da se neko razvodi, ali moj suprug i ja se trudimo oko našeg braka. Nikad ne znam šta je u nečija četiri zida, ali uvijek mi bude žao, strašno i bolno kada čujem da se neko razvodi. Imam ogromnu podršku od Tome, ali nije samo to bitno, već i tolerancija, volja, želja da budeš sa nekim. Sve je jako bitno. Svaki trenutak u braku znači i ja svako jutro dobijam poljubac i od jednog i od drugog muškarca i mlađeg i starijeg, a tu je uvijek i kafa, ali i jelo, koje spremi onaj ko prvi ustane", rekla je ona.