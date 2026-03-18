Influenserka pronađena mrtva u svom domu

Turska influenserka Ajsegul Eraslan pronađena je mrtva u svom domu. Imala je 27 godina. Lokalni medij Sozcu objavio je da su članovi njene porodice pozvali policiju nakon što im nije otvorila vrata.

Pronađena je mrtva nakon što se vratila s putovanja u Egipat. Nadzorne kamerne snimile su glumca Sunaja Kurtulusa kako ulazi u njen stan sat vremena prije njene smrti.

Društvo Podvig ljekara UKC-a Srpske: Ove operacije izvedene prvi put u BiH

Tvrdi da je bio u kratkoj posjeti, nakon čega je izašao iz stana. Njegovi advokati naveli su da ga je policija ispitala u okviru istrage.

Dodali su da je od početka sarađivao s policijom i dao im sve potrebne izjave te da nije bio u njenom domu kada je ona umrla.

"Duboko smo ožalošćeni smrću Ajsegul Eraslan. Molimo se za božiju milost nad njom i izražavamo saučešće njenoj porodici, rodbini i voljenima", napisali su u saopštenju.

Društvo Prvi dani proljeća promjenljivi

Ajsegul Eraslan postala je poznata nakon učešća u turskom modnom šou "İste Benim Stilim", što u prevodu znači "Ovo je moj stil".