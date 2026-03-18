Logo
Large banner

Influenserka pronađena mrtva u svom domu

Autor:

ATV

18.03.2026

10:52

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Turska influenserka Ajsegul Eraslan pronađena je mrtva u svom domu. Imala je 27 godina. Lokalni medij Sozcu objavio je da su članovi njene porodice pozvali policiju nakon što im nije otvorila vrata.

Pronađena je mrtva nakon što se vratila s putovanja u Egipat. Nadzorne kamerne snimile su glumca Sunaja Kurtulusa kako ulazi u njen stan sat vremena prije njene smrti.

Tvrdi da je bio u kratkoj posjeti, nakon čega je izašao iz stana. Njegovi advokati naveli su da ga je policija ispitala u okviru istrage.

Dodali su da je od početka sarađivao s policijom i dao im sve potrebne izjave te da nije bio u njenom domu kada je ona umrla.

"Duboko smo ožalošćeni smrću Ajsegul Eraslan. Molimo se za božiju milost nad njom i izražavamo saučešće njenoj porodici, rodbini i voljenima", napisali su u saopštenju.

Ajsegul Eraslan postala je poznata nakon učešća u turskom modnom šou "İste Benim Stilim", što u prevodu znači "Ovo je moj stil".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

influenserka

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

09

Način hodanja može da otkrije emocije kod ljudi

11

04

Hitno povučen popularni aparat: Može dovesti do strujnog udara

11

00

Biznismena ugurali u kombi: Srbi oteli milionera u Madridu

10

59

Stalno ste umorni i nervozni? Možda vam nedostaje ovaj vitamin

10

52

Influenserka pronađena mrtva u svom domu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner