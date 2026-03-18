Iranci tvrde: Abraham Linkoln je pogođen

Autor:ATV
18.03.2026
10:31
Komentari:0
Iranska mornarica izvela je raketnu operaciju kako bi primorala američki nosač aviona "Abraham Linkoln" da se povuče iz regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.
"Kao odgovor na zločine Sjedinjenih Američkih Država, iranska mornarica je ispalila snažne rakete obala-more, potisnuvši nosač aviona iz regiona", navedeno je u saopštenju, prenosi agencija Tasnim.
Vojska je navela da je operacija izvedena dok su iranske snage održavale oproštajnu ceremoniju za 84 poginula pripadnika vojske sa razarača Dena i 20 nestalih heroja te jedinice.
Iran's army says Missile Strike Forced Withdrawal of USS Abraham Lincoln from Regional Waters. pic.twitter.com/4cghRzJ0fZ— . (@PheonixonX) March 18, 2026
IRGS takođe tvrdi da je nosač aviona pretrpio značajna oštećenja, ali ta vijest nije potvrđena.
Napadi SAD i Izraela na Iran počeli su 28. februara, kada je ubijen vrhovni iranski vođa Ali Hamnei i nekoliko visokih vojnih komandanta i civila, prenosi "B92".
Napadi su uključivali opsežne vazdušne udare na vojne i civilne ciljeve širom Irana, sa značajnim žrtvama i štetom na infrastrukturi.
Iranske oružane snage su uzvratile raketnim udarima i napadima dronovima na mete u Izraelu i američke baze u regionu Bliskog istoka.
