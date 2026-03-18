Djevojčicu pretukle vršnjakinje: Ostali ćutali i snimali

Vršnjačko nasilje nije problem koji se dešava nekom drugom – dešava se, nažalost, svima nama. Posljednji slučaj u nizu potresao je mještane Požarevca, samim tim i cijelu Srbiju, nakon što su snimci fizičkog maltretiranja od strane njenih vršnjakinja isplivali u javnost.

Djevojčicu su, naočigled 15 drugara, fizički napale dvije djevojčice, a njen vapaj za pomoć očigledno nisu čuli oni koji su ovo snimali i posmatrali kroz kamere mobilnih telefona.

Kako prepoznati nasilje prije nego što postane vijest u crnoj hronici, za "Puls Srbije" govorile su Valentina Obradović, majka zlostavljane djevojčice Nikoline, i Nikolina.

- Nažalost, za incident sam saznala odmah uveče kada se on dogodio, a ne tek sutradan. U subotu poslijepodne, Nikolina je došla sa dvije drugarice – djecom iz komšiluka koja su mi rekla da Nikolina ima neki problem. Pitala sam je šta se desilo. Prvo je ćutala, a zatim sam je pitala da li ju je neko napao ili vrijeđao. Nisam očekivala ovako nešto i pomislila sam da su se možda djeca potukla međusobno – rekla je Obradović.

Incident zabilježen snimkom, reagovale nadležne službe

Rekla je da je, nakon što je snimak otkrio napad, Nikolina odmah prijavila slučaj, i obavljena je medicinska provjera i policijsko saslušanje, dok okolnosti incidenta još nisu potpuno jasne.

- Kada sam vidjela snimak, nisam mogla da ga gledam do kraja. Bio je dug oko 15 sekundi, a ja sam uspjela da pogledam samo prvih sedam i po sekundi. Odmah smo krenule i otišle do policije. Policija nam je ukazala pomoć i uputila nas u Hitnu pomoć, a odatle u bolnicu gdje su obavljeni svi pregledi. Nakon toga smo se vratile u policijsku stanicu, gdje je Nikolina saslušana. Utvrđeno je da su je dvije djevojčice pretukle. Ne zna se tačno gdje se incident dogodio – u školskom dvorištu ili u parku. Sve ukazuje na to da su djevojčice namjerno došle da sačekaju Nikolinu i izazovu incident – objasnila je.

Sve zbog jednog komentara

Nikolina tvrdi da je napadnuta jer je samo rekla da nije u redu udarati druge, iako nije bila u bliskom kontaktu sa napadačicama.

- Ne družim se sa njima i nisam imala nikakav kontakt prije incidenta. Jednu od djevojčica sam poznavala samo iz priče, a drugu nisam poznavala uopšte. Sve se desilo zato što sam rekla da nije lijepo što neko bije druge – nisam jedina koja je doživjela batine od nje, bilo ih je još – kaže Nikolina, prenosi Kurir.