Užas: Pronađeno tijelo žene, sumnja se na jedno

Na teritoriji opštine Ivanjica došlo je do teške nesreće kada se u rijeci Moravici utopila starija žena.

Kako su mještani Ivanjice otkrili, uzrok utapanja žene u rijeci kod Ivanjice još uvijek nije poznat.

"Nesreća se dogodila tokom ranih jutarnjih sati. Nije poznato za sada kako je žena upala u rijeku. Telo žene pronađeno je u naseljenom mjestu - kaže jedan od mještana.

Na lice mjesta upućene su nadležne ekipe koje će obaviti uviđaj, prenosi Blic.