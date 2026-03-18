Zapaljen stan direktora poznate firme

ATV

18.03.2026

10:14

Запаљен стан директора познате фирме
Beogradska policija i nadležno tužilaštvo tragaju za dvojicom napadača koji su u noći između nedjelje i ponedjeljka pokušali da izazovu požar u stanu direktora jedne od poznatijih kompanija.

Zahvaljujući prisebnosti vlasnika, izbjegnuto je širenje požara i tragedija koja je mogla da se dogodi jer su se u trenutku napada u stanu u Beogradu nalazili i njegova supruga i sin.

Napad u gluvo doba noći

Incident se dogodio u ponedjeljak, 16. marta, oko dva sata nakon ponoći. Dok je porodica spavala, dvojica piromana su prišla stanu i podmetnula vatru na sama ulazna vrata. Miris dima i paljevine probudio je vlasnika, koji je hitrom reakcijom uspio da ugasi plamen prije nego što se vatra proširila na unutrašnjost doma i ugrozila živote ukućana.

Iako je na vratima pričinjena materijalna šteta, najvažnije je da niko od članova porodice nije povrijeđen.

Kamere snimile napadače

Istraga se oslanja na materijalne dokaze i video-zapise koji bi mogli brzo dovesti do počinilaca.

Nezvanično, sigurnosne kamere u zgradi zabilježile su dvojicu muškaraca u trenutku izvršenja ovog krivičnog djela.

O slučaju je odmah obaviješteno nadležno tužilaštvo u Beogradu, koje radi na identifikaciji napadača i utvrđivanju motiva.

Istraga treba da utvrdi da li je ovaj opasan čin bio direktna poruka povezana sa poslovnim aktivnostima oštećenog ili je po sredi drugi motiv. Stanari zgrade su, nakon saznanja o incidentu, vidno uznemireni zbog drskosti napadača koji su neometano ušli u zgradu u gluvo doba noći, prenosi Telegraf.

