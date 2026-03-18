Optužen da je bivšoj zapalio skupocjeni auto

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv M.D. koja ga tereti da je zapalio automobil bivše djevojke.

U optužnici se navodi da je on 5. juna prošle godine, polio benzinom i zapalio automobil “audi” na parkingu ispred stambene zgrade.

Na taj način je pričinio vlasnici automobila Đ.B. oko 45.000 KM materijalne štete.

Pored toga, on je optužen i da je dan ranije prijetio preko “Vocapa” po život oštećenom R.M. koji živi i radi u Njemačkoj, prenosi "Srpska info".

M.D. se tereti za krivična djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje sigurnosti.

Optužnica za pronevjeru novca od ZEV-a

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu i protiv muškarca L.S. koji je optužen za pronevjeru 4.075 KM zajednice etažnih vlasnika (ZEV).

Ranije osuđivan L.S. optužen je da je kao predsjednik skupštine zajednice etažnih vlasnika od 19. maja 2022. do 24. juna 2023. godine protivpravno prisvojio novac kojim su članovi zajednice plaćali redovno održavanje zgrade.

Riječ je o 1.620 KM gotovine, te više isplata sa žiro-računa ZEV-a i to 2.067 KM na račune sportskih kladionica, 301 KM na svoj račun i 86 KM na račun drugih pravih lica koja se ne odnose na potrebe ZEV-a već na njegove lične potrebe.

L.S. se tereti za krivično djelo pronevjera.