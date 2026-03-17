Određen pritvor Avganistancu koji je pobjegao iz prostorija FUP-a

Avganistancu koji je prije nekoliko dana iskoristio priliku i pobjegao iz prostorije Federalne uprave policije, određen je jednomjesečni pritvor, nakon što je uhapšen, saznaje „Avaz“.

Ovu informaciju je za „Avaz“ potvrdio i advokat Omar Mehmedbašić.

Avganistanac je bio na kriminalističkoj obradi, nakon čega je bio predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, Federalna uprava policije (FUP), u saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, locirala je i uhapsila državljanina Avganistana koji je prije nekoliko dana iskoristio priliku i napustio prostorije Federalne uprave policije.

Sumnja se da je izvršio krivično d‌jelo iz člana 74. stav 1. tačka a) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo, te krivičnog d‌jela „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“ iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz FUP-a su ranije potvrdili da se navedena osoba ne dovodi u bilo kakvu vezu sa terorizmom.