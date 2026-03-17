Uhapšen Nikola Martinović

Nikola Martinović (36) sa Cetinja, koji važi za člana škaljarskog klana, uhapšen je u akciji pod nazivom "Lipa", saopšteno je iz Uprave policije.

Za njim je bila raspisana međunarodna Interpolova potjernica.

"Protiv N.M. je vođen postupak po naredbi o sprovođenju istrage pred Specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo putem pomaganja, kao i krivično djelo teško ubistvo u svojstvu saizvršioca, te je za istim raspisana međunarodna potjernica u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode", navela je policija i dodala:

"Imenovani je 3. februara 2026. godine, kao pripadnik organizovane kriminalne grupe, pravosnažno osuđen od strane Višeg suda u Podgorici na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, dok su mu prethodno izrečene pojedinačne kazne u ukupnom trajanju od 59 godina".

Iz policije su kazali da je Martinović danas sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, prenijele su Vijesti.

Martinović važi za bliskog saradnika Vladana Radomana, koji se nalazi u bjekstvu, a koji je osuđen na 10 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije.