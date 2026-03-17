Uhapšen Nikola Martinović

17.03.2026

17:47

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Nikola Martinović (36) sa Cetinja, koji važi za člana škaljarskog klana, uhapšen je u akciji pod nazivom "Lipa", saopšteno je iz Uprave policije.

Za njim je bila raspisana međunarodna Interpolova potjernica.

"Protiv N.M. je vođen postupak po naredbi o sprovođenju istrage pred Specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo putem pomaganja, kao i krivično djelo teško ubistvo u svojstvu saizvršioca, te je za istim raspisana međunarodna potjernica u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode", navela je policija i dodala:

"Imenovani je 3. februara 2026. godine, kao pripadnik organizovane kriminalne grupe, pravosnažno osuđen od strane Višeg suda u Podgorici na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, dok su mu prethodno izrečene pojedinačne kazne u ukupnom trajanju od 59 godina".

Iz policije su kazali da je Martinović danas sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, prenijele su Vijesti.

Martinović važi za bliskog saradnika Vladana Radomana, koji se nalazi u bjekstvu, a koji je osuđen na 10 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije.

Nikola Martinović

Škaljarski klan

Cetinje

Crna Gora

Pročitajte više

Вођа Шкаљараца осуђен на 15 година!

Hronika

Vođa Škaljaraca osuđen na 15 godina!

2 sedm

0
Пуцњава у Црној Гори: Рањена двојица шкаљараца

Region

Pucnjava u Crnoj Gori: Ranjena dvojica škaljaraca

3 mj

0
Пронађено тијело шкаљарца!

Region

Pronađeno tijelo škaljarca!

2 mj

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

3 mj

0

Više iz rubrike

Кривичне пријаве због ширења птичијег грипа

Region

Krivične prijave zbog širenja ptičijeg gripa

5 h

0
Учионица

Region

Uznemirujuće: Lista za odstrjel prekinula nastavu

5 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

7 h

0
Пијани возачи кренули са дјецом на излет

Region

Pijani vozači krenuli sa djecom na izlet

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

"Neprijatno, neprijatno": Kajli Džener ne može da pobjegne od podsmijeha

19

47

Stanivuković aktivirao plan "35 miliona": Koliko „kaplje po minuti“ od rasvjete u Banjaluci

19

45

Ljudi nisu sposobni za multitasking: Ovako su to otkrili naučnici

19

38

Samohranom ocu Goranu Petrušiću iz Maslovara potrebna pomoć

19

37

Martovski pogrom - godišnjica terora i progona Srba na Kosovu i Metohiji

