Pucnjava u Crnoj Gori: Ranjena dvojica škaljaraca

Izvor:

vijesti.me

11.12.2025

07:12

Пуцњава у Црној Гори: Рањена двојица шкаљараца

Andrija Marković i Mile Jovanović ranjeni su sinoć u pucnjavi u Nikšiću, u jednom tamošnjem lokalu, rečeno je "Vijestima" iz Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama ranjeni su pripadnici škaljarskog kriminalnog klana.

Moskva Kremlj

Svijet

Oborena 32 ukrajinska drona iznad Moskve, aerodromi zatvoreni više sati

"Oko 22.30 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane, za sada, nepoznatog lica, kojom prilikom su od dejstva projektila povrede zadobili A.M. i M.J. Oštećeni su prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću, dok je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", saopšteno je iz policije.

Policija je blokirala uže i šire lice mjesta i uspostavila blokadu grada, a kako se dodaje, policijski službenici preduzimaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji počinioca i utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

"Ističemo da, iako su oštećena lica pripadnici jedne organizovane kriminalne grupe, u ovom trenutku ne možemo potvrditi da je ovaj događaj povezan sa djelovanjem organizovanih kriminalnih grupa, dok ne bude prikupljeno više informacija i dok ne budu utvrđene sve činjenice i okolnosti pod kojima je djelo izvršeno, a o ishodu istrage ćemo javnost blagovremeno obavijestiti", saopšteno je iz policije.

struja

Banja Luka

Brojne ulice i naselja danas bez struje

Dodali su da je jedan od ranjenih tokom godine imao sukob sa navijačkim grupacijama u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću, zbog čega se nalazio u pritvoru u UIKS-u, te da je u toku krivični postupak protiv istog.

Nikšić

Crna Gora

Pucnjava

